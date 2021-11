Halo Championship Series révèle la feuille de route 2022 pour une saison infinie

La série de championnats Halo détaille la feuille de route de la saison Halo Infinite 2022.

Tel un phénix, Halo compétitif est ressuscité de ses cendres après la sortie du dernier opus de la série. Les fans de Halo attendent depuis 2018 Halo Infinite. 343 Industries a choqué le monde lors de l’événement Xbox 20th Anniversary, où les développeurs ont annoncé que le multijoueur d’Infinite serait disponible gratuitement avant sa date de sortie en décembre. Naturellement, les fans de la série ont afflué sur leur PC et Xbox pour commencer leur voyage Halo Infinite.

Comme le destin l’a voulu, la Halo Championship Series (HCS) a commencé à révéler plus de détails concernant la saison Halo Infinite. Avec un événement LAN déjà prévu pour le 17 décembre à Raleigh, en Caroline du Nord et plusieurs organisations d’esports réputées, Halo compétitif fait un retour triomphal en 2022.

Depuis la sortie du multijoueur, HCS a fourni sa feuille de route complète pour la prochaine saison de compétition Halo Infinite, et ESTNN est là pour décomposer tous les détails cruciaux.

HCS s’associe à DreamHack, Gaming Partners et ESL Australia pour des événements mondiaux

Les compétitions mondiales sont une partie essentielle de l’écosystème de tout jeu compétitif. HCS a pris la liberté de conclure des partenariats avec DreamHack, Gaming Partners et ESL Australia pour des tournois en ligne mondiaux. Ces opérateurs couvrent respectivement l’Europe, le Mexique et les régions océaniques. 343 Industries a publié un pack cosmétique pour aider à développer chaque scène Halo. Une partie de chaque vente bénéficiera au tournoi comme mentionné ci-dessus aux opérateurs.

HCS s’associe à Faceit pour les tournois en ligne

Les tournois en ligne sur Halo ont pour but de donner aux joueurs professionnels et amateurs une plate-forme pour se faire un nom. À cet égard, HCS a noué un partenariat avec Faceit pour tous ses concours en ligne. HCS utilisera les API de tournoi de Facit pour créer une « expérience de tournoi transparente » à tous les niveaux. Les deux parties ont convenu de créer la Halo Infinite Faceit Pro League (FPL), qu’elles détailleront plus tard.

Diffusion et Twitch Drops

La série de championnats Halo met tout en œuvre cette saison du point de vue de l’audience. En 2022, les organisateurs de tournois partenaires diffuseront des centaines d’heures de tournois en ligne, de qualifications et d’événements en direct dans le monde entier. Les flux se produiront sur les plateformes de streaming Twitch et YouTube pour augmenter la portée concurrentielle de Halo.

De plus, le partenariat de HCS avec Twitch inclut Twitch Drops, où les joueurs peuvent débloquer des objets gratuits dans le jeu. La mise à jour n’incluait pas la façon dont les joueurs peuvent lier leurs comptes, mais s’attend à quelque chose bientôt.

Voici tous les canaux de HCS que vous pouvez suivre pour recevoir des notifications lorsque les tournois commencent :

Prix ​​et financement participatif

L’argent est la racine de la compétition dans tous les esports, et Halo a une longue histoire à cet égard. Les joueurs professionnels ont humblement commencé leurs journées à concourir pour quelques milliers de dollars. Cela a changé depuis lors, et le dernier championnat du monde Halo affichait un prize pool de 1 million de dollars US. HCS a annoncé que la saison Infinite commencerait avec un prize pool de 3 millions de dollars US. Ce chiffre augmentera considérablement grâce au financement participatif.

Voici la répartition des prix prévue par région pour la saison 2020 :

Majors : 250 000 $ Supers/Regionals : NA : 125 000 $ UE : 100 000 ANZ/MX : 50 000 $ Halo World Championship : 1 000 000 $

Modes de jeu et cartes standard du tournoi

Halo Infinite n’a que quelques jours, mais les cartes de tournoi et les modes de jeu sont indispensables pour que la scène compétitive commence. Cette information est désormais publique et des équipes professionnelles ont lancé des mêlées basées sur le cadre.

Voici la liste complète des cartes et des modes de jeu :

Tueur :

Live Fire Recharge Streets Bazaar Aquarius

Capturer le drapeau:

Forteresses :

Rues de recharge de feu en direct

Excentrique:

Rues de recharge de feu en direct

Meilleur de 3 :

Jeu 1 : Objectif Jeu 2 : Tueur Jeu 3 : Objectif

Meilleur de 5 :

Jeu 1 : Objectif Jeu 2 : Tueur Jeu 3 : Objectif Jeu 4 : Objectif Jeu 5 : Tueur

Le meilleur des 7 :

Jeu 1 : Objectif Jeu 2 : Tueur Jeu 3 : Objectif Jeu 4 : Objectif Jeu 5 : Tueur Jeu 6 : Objectif Jeu 7 : Tueur

Oddball, Strongholds et Capture the Flag sont les types de jeu objectifs. Cela vaut la peine de rappeler qu’il s’agira d’un début de fusil de combat dans les matchs de compétition et que le radar est éteint.

Feuille de route et dates clés

La feuille de route HCS pour 2022 comprend quelques événements en personne et un championnat du monde Halo prévu à l’automne prochain. Ces événements LAN sont prévus pour décembre, février, avril, septembre et octobre. En dehors de cela, HCS et ses partenaires de tournois organiseront de nombreuses compétitions en ligne.

Voici quelques dates critiques pour cette saison :

12/13: Open Bracket Roster Lock – Raleigh 2021 12/17 – 12/19: HCS Kickoff Major Raleigh 2021 (Split 1 commence) 12/13: Open Bracket Roster Lock – Raleigh 2021 12/17 – 12/19: HCS Kickoff Major Raleigh 2021 (début du split 1) 11/02 – 13/02 : Championnat régional de NA @ DreamHack Anaheim 2022 11/4 : Roster Lock – Kansas City 2022 29/04 – 01/5 : HCS Major Kansas City 2022 (finales du split 1 ) 5/9 : Roster Lock HCS Major Orlando 2022 23/09 – 25/09 : HCS Major Orlando 2022 (finales Split 2) 20/10 – 23/10 : Championnat du monde Halo 2022

Les meilleures équipes du monde sont au bord du premier événement de la saison et cela se poursuivra vers le championnat du monde Halo de fin de saison en octobre. HCS accorde à Halo l’attention qu’il mérite, ce qui devrait faire de Halo Infinite un jeu compétitif hors du commun. Assurez-vous de consulter l’annonce complète de HCS pour tous les détails.

Image en vedette : HCS