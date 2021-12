Halo contre Call of Duty contre Battlefield… Qui a gagné ?

Les trois plus grands tireurs de l’année viennent d’emmener les joueurs dans une course folle de hauts et de bas. Nous avons eu des retards et une version bêta approximative de Battlefield 2042, Call Of Duty remontant à la Seconde Guerre mondiale et introduisant une nouvelle carte Warzone Caldera, et un lancement bêta surprise de Halo Infinite qui n’était pas sans son XP et ses controverses sur les listes de lecture. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui s’est bien passé, ce qui a été un désastre et ce que nous pensons de l’avenir de trois grandes franchises de tireurs.

Plus précisément, nous examinons comment Call Of Duty a constitué des publics très différents entre les titres Call Of Duty classiques de Treyarch et Sledgehammer, et la nouvelle version plus inspirée du mil-sim d’Infinity Ward et Raven Software. Nous examinons également les défis de la franchise et de la communauté, comme une certaine apathie générale parmi les joueurs, et s’il est insoutenable pour la méta des armes de pousser 100 armes dans le titre de bataille royale Warzone.

Nous examinons les attentes initiales élevées pour Battlefield 2042, car les fans avaient supposé que le temps de production et le budget supplémentaires étaient passés au multijoueur après l’annonce que le jeu n’avait pas de campagne. Nous discutons également de la façon dont un lancement de buggy a découragé de nombreux joueurs et de la façon dont les spécialistes ont été catégoriquement rejetés par une grande partie de la communauté des vétérans. Nous examinons également comment une série de décisions problématiques en cascade, telles que 128 joueurs et des chargements ouverts, ont entraîné un déséquilibre massif des véhicules. Ensuite, nous nous tournons vers ce qui pourrait être un brillant avenir pour Battlefield sous une nouvelle direction.

Nous examinerons le lancement surprise de Halo Infinite et comment le jeu gratuit pourrait être la voie du futur pour les tireurs. Nous discutons de la façon dont Halo a séduit un tout nouveau public avec sa structure de campagne en monde ouvert et son bac à sable, qui comprend des outils comme le Grappleshot. Nous discutons également de la façon dont le jeu a fait reculer les fans de Halo inutilisés. Mais comme les autres tireurs dont nous discutons, Halo n’était pas sans problèmes, nous couvrirons donc les bugs actuels, le manque de modes et où le jeu peut aller à partir d’ici.

Halo Infinite, Battlefield 2042, Call Of Duty: Vanguard et Call Of Duty Warzone sont tous disponibles.