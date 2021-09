Halo Dev rappelle aux fans que les bandes-annonces CG sont souvent utilisées en premier lieu pour recruter du personnel

Ils sont une caractéristique commune à la plupart des grands événements de jeu : une bande-annonce flashy et battage publicitaire révèle des jeux qui sont encore à des années de leur sortie, le plus souvent avec peu ou pas de gameplay réel. Bien que ces types de bandes-annonces suscitent souvent des critiques de la part des joueurs pour la publicité d’un produit qui n’existe pas, il s’avère que ces révélations servent un autre objectif : en tant qu’outil de recrutement pour attirer des développeurs talentueux vers les projets.

Ce morceau d’informations sur l’industrie a été tweeté par David Ellis, un développeur d’un jeu qui a fait face à cette situation exacte lorsqu’il a été annoncé il y a trois ans – Halo Infinite. Plutôt que de montrer un gameplay réel, Halo Infinite a été annoncé à l’E3 2018 avec une vidéo que Microsoft a décrite comme une “démo de moteur passionnante”.

Je me demande combien de personnes réalisent que les premières annonces de jeux (souvent CG) concernent parfois davantage le recrutement de personnes pour travailler sur le jeu que la promotion du jeu lui-même. – David « Over Yonder » Ellis (@DavidEllis) 12 septembre 2021

L’année dernière, nous avons vu des annonces similaires pour les grands titres Microsoft Fable 4 et le redémarrage de Perfect Dark. Alors que la stratégie de jeu de Microsoft s’oriente de plus en plus vers le Xbox Game Pass plutôt que les ventes de jeux individuels, il est peu probable que ces premières bandes-annonces soient conçues pour pousser les préventes, ce qui signifie qu’il est plus susceptible de faire partie d’une stratégie de recrutement.

Plus récemment, un nouveau jeu Wolverine par Insomniac Games a été annoncé avec une bande-annonce animée d’une courte raillerie, qui a probablement inspiré le tweet éclairant d’Ellis. Un retweet de citation du spécialiste des relations publiques du jeu Jacqui Collins a ajouté qu’une bande-annonce CG est une meilleure annonce pour un nouveau jeu que la fuite des détails via une campagne de recrutement.

Donc, la prochaine fois que vous pensez qu’un jeu est annoncé trop tôt, n’oubliez pas que la bande-annonce n’est peut-être pas conçue pour vous, mais c’est fait ainsi pour une très bonne raison.