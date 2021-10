Halo Infini contre. Comparaison de la bêta de Battlefield 2042

Image : Microsoft/EA

Les vacances arrivent un peu tôt cette année pour les fans de jeux de tir à la première personne. Le 19 novembre, EA publiera Battlefield 2042, un jeu sur la façon dont, à la suite d’un changement climatique catastrophique, nous continuerons tous à nous tirer dessus pour des miettes. Cela est suivi le 8 décembre par Halo Infinite, la sixième entrée principale de la série phare de jeux Xbox de Microsoft sur un grand type nommé John. Mais si vous ne pouviez en sauver qu’un seul d’un incendie, lequel serait-ce ?

Les deux jeux ont connu de brèves périodes de jouabilité par le public. Pendant trois week-ends cet été, le développeur 343 a organisé des « tests techniques » (que nous allons simplement appeler des versions bêta pour plus de facilité) pour Halo Infinite. Le premier a opposé les joueurs à des robots d’une réalisme inattendu, le second à d’autres joueurs humains et le troisième à deux fois plus d’autres joueurs humains. Pendant ce temps, le développeur DICE a ouvert Battlefield 2042 dans une version bêta publique qui était plus ouverte aux joueurs qui ont souscrit à certains services mensuels de jeux à la demande. (Vous avez deux jours de récréation supplémentaires.)

Donc, deux jeux de tir à la première personne très attendus. Deux périodes de test largement jouées qui étaient disponibles à peu près en même temps. Deux dates de sortie claquent au milieu de la ruée des vacances. Évidemment, il faut faire des comparaisons.

Bien sûr, bien que les deux jeux existent largement dans le même genre, il existe une galaxie de différences entre eux. Halo gratte les démangeaisons pour un gameplay de style arène, tandis que Battlefield tombe davantage dans le rôle de représenter de grandes batailles sur de grands champs. Mais comparer les choses est amusant comme l’enfer, alors merde, allons-y.

Armes à feu, armes à feu, armes à feu

Les tireurs à la première personne vivent et meurent grâce à leurs arsenaux. Ces jeux sont tous deux travaillés par des centaines, voire des milliers de développeurs talentueux, dans certaines des sociétés de jeux les mieux financées de la planète. Il n’est même pas surprenant de dire que le jeu de tir est stellaire à tous les niveaux ici, que chaque arme est agréable à tirer (et sonne tout aussi bien).

Mais, au moins sur la base de ce qui était disponible dans ces versions bêta, l’arsenal de Halo Infinite se distingue, tout cela grâce à une suite d’offres créatives : un fusil à harpon à mise à mort instantanée, un pistolet à rechargement qui tire des orbes d’énergie à tête chercheuse, un rapide- fusil à feu qui tire un flux régulier d’aiguilles de couleur violette. Par comparaison, les canons de Battlefield 2042… tirent des balles.

Allez, quand vous voyez cela (dans Battlefield 2042), votre esprit pense instantanément au D-pad, n’est-ce pas ? Capture d’écran : EA

Pour sa part, Battlefield a le gimmick unique de permettre aux joueurs de personnaliser leurs armes à la volée. C’est extrêmement cool sur le papier – en affichant un menu dans le jeu élégant, vous pouvez basculer entre les étendues, les poignées et les tailles de clip au milieu d’un conflit, plutôt que dans l’écran de chargement – mais incroyablement peu intuitif dans la pratique, avec peu de direction comme à la façon d’utiliser la fonctionnalité. En fait, j’ai passé mes premiers matchs à afficher le menu des options tout en étant perplexe quant à la manière d’apporter des modifications, ce qui a dans tous les cas conduit à ma mort alors que je poussais imprudemment le D-pad dans différentes directions. (Il s’avère que vous utilisez les boutons du visage pour apporter des modifications ?! Bizarre.) Peut-être qu’une fois qu’il est entraîné dans la mémoire musculaire d’un joueur, cela s’avérera une inclusion décente, mais pour la version bêta, c’était juste déroutant.

Point: Halo infini

Grappin Crochets

Le grappin de Halo Infinite (nom technique : grappleshot) est une pièce d’équipement à usage limité que vous pouvez ou non rencontrer au cours d’un match. Battlefield 2042 est lié à un bref temps de recharge et vous pouvez l’utiliser dès le début.

Point: Champ de bataille 2042

Connectivité

C’est l’histoire de chaque jeu en ligne de nos jours : pas à quel point le jeu est bien joué, mais si vous pouvez y jouer ou non en premier lieu. La première version bêta de Halo Infinite, qui s’est tenue le week-end de l’épaule entre juillet et août, a explosé. Juste avant le lancement prévu du test, 343 a dû effectuer un « redéploiement complet du serveur mondial », repoussant l’heure de début indéfiniment. Il a fallu douze heures complètes pour que la connectivité s’ouvre à tous les niveaux, et le test est resté quelque peu instable au cours des deux jours suivants. (Les deuxième et troisième bêtas se sont déroulées sans accroc.)

Ces aiguilles roses au loin sont le langage visuel de Halo pour « tu es mort ». Capture d’écran : Microsoft

Battlefield 2042 a eu quelques ratés (j’ai personnellement eu environ 15 minutes de pannes de serveur en essayant de démarrer) mais rien de presque à l’échelle du premier week-end de Halo Infinite. Considérez aussi la différence de circonstances. Halo était ouvert à un nombre limité d’invités et n’était disponible que sur deux plates-formes (Xbox et PC). Battlefield’s, quant à lui, était entièrement ouvert à tous les joueurs et était jouable sur à peu près n’importe quelle plate-forme qui ne rime pas avec Wintendo Witch. Les décomptes exacts ne sont pas encore disponibles publiquement pour les deux versions bêta, mais on imagine que le test de Battlefield avait une plus grande base de joueurs.

Ce sont des pommes et des oranges, et de plus, il n’est pas tout à fait juste de juger de telles mesures dans l’état actuel – le test de la capacité du serveur est le point même de l’hébergement de ces sessions de pré-version – mais, crédit là où cela est dû, la version bêta de Battlefield a mieux résisté à l’afflux de joueurs. Voyons comment ceux-ci s’empilent lors de la sortie complète.

Point: Champ de bataille 2042

Sens général du chaos

Regardez : ce n’est même pas une comparaison juste. Sur PC et consoles de nouvelle génération, Battlefield 2042 peut accueillir jusqu’à 128 joueurs en un seul match. Chacun de ces joueurs a des espoirs et des rêves sur le chaos qu’il veut semer, et de nombreux outils à sa disposition pour le semer. Pour chaque coéquipier qui décide de réquisitionner l’un des deux avions de combat de votre équipe, vous en verrez deux de plus piloter une petite flotte d’hélicoptères d’attaque, des jeeps équipées de tourelles et des chars fous. Et grâce au système d’équipement remanié, n’importe qui peut apparaître avec un lance-roquettes. Maintenant, associez tout cela à la physique de destruction de longue date de la série – les explosifs peuvent démolir instantanément les murs de la plupart des structures – et, oui, tout ce que vous imaginez dans votre tête, c’est comment se sont déroulés la plupart des matchs bêta de Battlefield. De plus, à tout moment de la seule carte disponible, une tornade massive pourrait traverser la bataille, envoyant des débris, des véhicules et des joueurs voler partout.

Oui, il y a constamment une fusillade dans Halo, mais l’imprévisibilité générale de Battlefield – l’idée que, à tout moment, vous pourriez être aspiré par une tornade, ou avoir les restes carbonisés d’un avion de chasse explosé atterrir sur votre tête – est incomparable.

Point: Champ de bataille 2042

Plans

La version bêta de Battlefield 2042 est tombée sur une carte appelée Orbital. Un nom approprié, car il est si grand qu’il faudrait être en orbite pour tout voir. Certains joueurs restent bouche bée. D’autres, comme moi, se hérissent de l’expérience unique de Battlefield consistant à sprinter cinq minutes pour se rendre à l’action pour mourir immédiatement lorsque vous y arrivez – une expérience qui définit environ la moitié de n’importe quel match sur Orbital. Cool tornade, cependant.

Halo Infinite, en revanche, est sorti avec non pas une mais trois cartes. Recharge et Live Fire présentaient tous deux des espaces restreints et plusieurs étages de verticalité. Bazaar a canalisé les joueurs dans une zone ouverte au centre avec une action presque non-stop. Pour les deux deuxièmes bêtas, 343 a introduit une quatrième carte, Behemoth, qui, sans exagération, est peut-être l’une des cartes multijoueurs Halo les mieux conçues de l’histoire de la série : entièrement symétrique, remplie de tapis de saut et d’aéroglisseurs et d’une petite zone au centre cela ressemble à la scène de Star Wars où Luke découvre qui est son vrai père (noooon). Puis, au cours de son troisième week-end, 343 a ajouté Fragmentation, qui ressemblait beaucoup à Valhalla, une carte préférée des fans apparue pour la première fois dans Halo 3.

Point: Halo infini

Notez mes mots, Behemoth va être l’une des meilleures cartes de tous les temps de Halo.Capture d’écran : Microsoft

Modes

À la fin de sa version bêta, Halo comportait deux grands modes : arène (quatre contre quatre) et grande bataille en équipe (12 contre 12). Les deux étaient jouables dans des variétés de capture de drapeau, de contrôle de zone ou de match à mort typiques. Et vous pouviez choisir si vous vouliez ou non jouer contre des humains ou contre des robots prétendant être des humains.

Officiellement, la bêta de Battlefield 2042 ne comportait qu’un seul mode : Conquest, un mode de contrôle de zone. Officieusement, il y avait une seconde : sauter dans la tornade la seconde où elle apparaît et voir ce qui se passe. Ce mode a joué exactement comme il sonne.

Point: Halo infini

Tornades

La version bêta de Halo Infinite n’a pas eu de tornade.

Point: Champ de bataille 2042

C’est amusant et amusant de faire une grande liste des avantages et des inconvénients, mais à la fin de la journée, préparez-vous à une échappatoire lâche, les deux jeux sont dans un état formidable. Halo Infinite joue certainement davantage avec les attentes, apportant un coup de main bien nécessaire pour une série qui est absente de toute nouvelle entrée depuis des années. Mais certains fans de Battlefield aspirent depuis longtemps à un retour aux styles modernes et presque futuristes de jeux comme Battlefield 3 et 4, plutôt qu’aux Battlefield V et 1 d’inspiration historique. Battlefield 2042 offre exactement ce que ces joueurs veulent. Nous gagnons tous ici.

Si des comparaisons doivent être faites, le plus grand contraste dans mon esprit sera celui de la disponibilité. Oui, Battlefield 2042 est lancé sur plus de plates-formes, mais il le fait comme un jeu à prix premium sans campagne. Pendant ce temps, le multijoueur de Halo Infinite, raffiné et expansif et cher comme il est, sera lancé en tant que mode autonome gratuit. C’est un sacré argument de vente.

En partant du point brut, cela correspond à un éventail de mesures insignifiantes que j’ai décidées uniquement sur la base de sujets arbitraires sur lesquels je voulais écrire, oui, bien sûr, Battlefield 2042 a remporté une victoire étroite de 4 à 3. Mais si vous me permettez de rendre tout cet exercice complètement dénué de sens en imposant mes goûts personnels au-dessus de toutes autres considérations mesquines : lorsque la bêta de Battlefield 2042 s’est terminée samedi, j’en avais eu assez. Lorsque la bêta de Halo s’est terminée, je me suis retrouvé à fond, prêt à compter les jours jusqu’à ce que je puisse retourner sur le champ de bataille.