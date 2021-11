Halo Infinite a fait de Craig une rock star

Un jour, vous n’êtes qu’une autre Brute sur le ring Halo, vous occupant de vos propres affaires, et le lendemain, vous êtes une rock star. C’est Craig, la tristement célèbre Brute de Halo Infinite qui est apparue dans la bande-annonce notoire l’année dernière. Il a peut-être représenté à l’origine la mauvaise qualité des graphismes de la bande-annonce originale de Halo Infinite, mais il a maintenant été commémoré comme une rock star à l’intérieur du jeu dans un œuf de Pâques.

Le sanctuaire Craig peut être découvert au sommet d’une tour géante dans la quatrième mission de campagne de Halo Infinite. Il comprend un album des plus grands succès et une affiche de la tournée avec les dates où Craig organise une tournée Zeta Halo. Les chansons incluent des classiques comme « The Day You Become a Meme, I Got Tears Last Summer » et « I Smile Inside ».

L’album des plus grands succès de Craig.

Les Brutes à l’intérieur de Halo Infinite (comme Craig) ont rayonné depuis la dernière fois que nous les avons vus, et les améliorations graphiques ne laissent que le souvenir de Craig dans l’esprit des joueurs. 343 Industries a promis des œufs de Pâques à Craig, il pourrait donc y avoir encore plus à découvrir tout au long de la campagne.

Mint Blitz, un YouTuber si doué pour Halo que je suis convaincu que ses bras sont autonomes, a découvert l’œuf de Pâques caché lors des missions de campagne. Vous devrez mettre à niveau votre Grappin, une nouvelle capacité impressionnante dans Halo Infinite, jusqu’à la réduction de 40 % du temps de recharge afin d’atteindre le sommet de la tour. Une fois que vous y êtes, vous pouvez ramasser un crâne de collection et visiter le magnifique sanctuaire de rock star de Craig.