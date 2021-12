Halo Infinite a maintenant des casques d’oreille de chat et c’est incroyable

Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

N’étais-je pas en train de féliciter Halo Infinite il y a quelques semaines pour m’avoir laissé porter des trucs mignons comme des tournesols et des roses ? Maintenant, je suis de retour pour chanter ses louanges pour un type d’attachement d’armure différent qui sera un spectacle familier pour les egirls et les weebs. Oui, Master Chief peut désormais porter des oreilles de chat. C’est l’avenir contre lequel Alex Jones a essayé de vous avertir, un monde appartient aux garçons chats et aux filles chats.

Mais ces oreilles ont un prix et ne sont disponibles qu’en multijoueur. Coûtant environ 10 dollars en argent réel, les oreilles de chat « Purrfect Audio » font partie d’un ensemble plus grand sur le thème des félins qui comprend un revêtement d’armure de couleur saumon usé. Malheureusement, les oreilles ne peuvent être portées que sur un seul noyau d’armure. C’est dommage, car d’autres types de marchandises ont commencé à devenir un peu plus flexibles. Les coloris rouge et or d’Iron Man actuellement en cours, par exemple, s’appliquent à plusieurs noyaux d’armure, y compris le noyau de samouraï tristement célèbre (mais qui sera bientôt plus facile à personnaliser) ! Pourtant, quand je suis assis serré avec un petit ours en peluche attaché à mon camouflage militaire bleu bébé, les oreilles de chat dressées derrière la couverture, la gâchette prête pour le simple soupçon de pas ennemi, il est difficile de se plaindre. Je suis mignon et c’est ce qui compte.

Bon timing aussi. En ce moment, il y a un grand événement sur le thème des vacances qui nécessite de se connecter pendant plusieurs jours pour gagner une variété de cadeaux différents. Bien que certains puissent trouver cette exigence onéreuse pendant une période de temps pouvant impliquer des tonnes d’obligations sociales (sinon des voyages), il existe également de nombreuses incitations ici. Ce que je veux dire: cette armure rose et verte annoncée dans l’événement semble bien qu’elle s’accorderait bien avec mes nouvelles oreilles de chat. Personne n’a dit que bien paraître serait facile. Mes projets de vacances viennent d’être sabrés à cause d’omicron, donc je n’ai rien de mieux à faire de toute façon.

Et pour ceux d’entre vous complètement repoussés par les vibrations des oreilles de chat, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose pour vous aussi : 343 vend des nuances vraiment distinguées de revêtements noir, marron et gris pour votre fidèle fusil de combat. La représentation compte, les gens.