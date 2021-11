Halo Infinite a obtenu 100 000 joueurs sur Steam en moins d’une heure, a attiré 272 000 lors de sa première nuit

Si vous avez été impressionné par l’incroyable exploit de Forza Horizon 5 d’attirer 4,5 millions de joueurs le jour de son lancement, attendez simplement que nous voyions le lancement approprié de Halo Infinte en décembre – il est probable que cela fera exploser ces chiffres.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Moins d’une heure après son lancement surprise, Halo Infinite comptait 100 000 joueurs simultanés sur Steam, atteignant 272 000+ à son apogée lors de sa première journée sur les serveurs.

Ces chiffres ne concernent que les joueurs Steam. Cela n’inclut donc pas quiconque se connecte et joue via l’application Xbox pour Windows, ou joue via la console. Il est prudent de supposer que le nombre de joueurs Xbox a également éclipsé ces chiffres Steam – pour l’anecdote, toute ma liste d’amis était sur Halo Infinite hier soir, et je parie que je ne suis pas le seul.

Microsoft n’a pas encore annoncé le nombre de joueurs pour la première grande soirée de Halo Infinite, mais nous nous attendons à ce que les chiffres soient bons. Très bon. Étant donné que toute personne possédant un PC ou un matériel Xbox a accès au jeu de tir gratuit, il va de soi que le jeu attirera plus de joueurs que Forza la semaine dernière.

Étant donné que Halo Infinite prend en charge le jeu croisé multijoueur et la progression croisée entre PC et Xbox, nous nous attendons à ce que l’énorme pool de joueurs sur console et PC fonctionne en faveur de tous à mesure que le jeu vieillit et continue d’évoluer.

Si vous vous lancez dans le jeu, vous voudrez probablement commencer par jouer au didacticiel – il contient également des réalisations faciles et une jolie petite histoire.

Halo Infinite devait initialement être lancé aux côtés de la Xbox Series X/S en novembre 2020, mais il a été repoussé à 2021 après une mauvaise performance en juillet de l’année dernière. Il ne nous reste plus qu’à attendre quelques semaines de plus pour que la campagne se termine, et toute l’expérience sera enfin entre nos mains.