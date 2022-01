Halo Infinite a une scène secrète qui a été découverte par les fans et qui donne des indices sur le prochain opus | Jeux

Les surprises avec Halo Infinite ne s’arrêtent toujours pas et, c’est que, plusieurs joueurs ont découvert une scène secrète dans laquelle des informations sur la tradition du jeu sont révélées.

Beaucoup d’entre nous sont revenus dans l’univers Halo aux mains du Master Chief dans le nouvel opus de cette saga qui a accumulé tant de fans. Et, est-ce que la possibilité de jouer sur l’ordinateur en étant abonné au Xbox Game Pass en a fait l’un des jeux les plus joués ces derniers mois.

Oui, il est vrai que la campagne peut être un peu courte pour les joueurs qui s’attendaient à un Halo d’une durée extrême. Mais pour les plus fidèles à la franchise, les heures qu’elle dure sont justes et nécessaires. De plus, être à nouveau aux commandes de l’un des meilleurs personnages de jeux vidéo est merveilleux.

Et, bien que de nombreux joueurs aient déjà eu le temps de traiter tout ce qui est dit dans le nouveau Halo, d’autres se sont consacrés à fouiller dans le jeu pour trouver du contenu caché. Ce qui a été trouvé est une scène qui aurait dû faire partie de la fin du jeu, mais qui a fini par être rejetée.

Les fans de la saga n’ont pas tardé à commencer à spéculer sur la signification de cette scène et pourquoi elle n’a pas été utilisée dans la version finale du jeu. La vérité est qu’au niveau narratif cette scène donne de nombreux indices sur ce qu’aurait pu être le jeu, même aujourd’hui avec le poisson déjà vendu.

Si vous n’avez pas encore terminé le jeu, il est préférable de ne pas voir cette scène, vous éviterez ainsi tout type de spoiler à ce sujet ou créerez des attentes différentes de la réalité. Pour ceux d’entre vous qui ont déjà terminé ce jeu, nous vous avons laissé en haut la vidéo directe de la scène dont nous avons parlé.

Halo Infinite est disponible pour les consoles de nouvelle génération de Microsoft, Xbox Series S et X ; ainsi que pour la Xbox One et les ordinateurs. Le prix du jeu est un peu élevé et plus quand on peut jouer grâce au Game Pass pour moins de 13 euros par mois si on opte pour la version Ultimate.