Halo Infinite ajoute bientôt plus de listes de lecture, mais Slayer n’est pas encore prêt

343 Industries entend les commentaires sur les joueurs Halo Infinite qui veulent plus de listes de lecture multijoueurs, et ils arrivent. Le responsable de la communauté, John Junyszek, a déclaré sur Twitter que plusieurs listes de lecture autonomes arriveraient sur Halo Infinite et qu’elles pourraient arriver avant la fin de l’année.

Ces listes de lecture – qui comprendront Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) et Free-For-All – ne seront cependant pas dans le jeu le 8 décembre lors du lancement de la campagne. Le mode Fiesta a été présenté dans l’événement Fracture: Tenrai. Junyszek a déclaré que l’objectif des événements est de tester de nouveaux modes avant d’obtenir leurs propres listes de lecture. « Nous surveillerons la santé de la liste de lecture après les trois ajouts ci-dessus et ajusterons notre offre si nécessaire, mais nous sommes ravis de faire ces mises à jour avant les vacances », a déclaré Junyszek.

Parlons des playlists Halo Infinite !

Nous avons lu vos commentaires et nous travaillons sur des plans pour ajouter des listes de lecture Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) et Free-For-All au moment où nous parlons. Ils n’atterrissent pas d’ici le 8 décembre, mais l’équipe fait tout pour les faire rentrer avant la fin de l’année 👊 – John Junyszek (@Unyshek) 3 décembre 2021

Notre objectif pour les événements est d’essayer de nouveaux modes avant de les ajouter aux listes de lecture. Nous surveillerons la santé de la playlist après les 3 ajouts ci-dessus et ajusterons notre offre si nécessaire, mais nous sommes ravis de faire ces mises à jour avant les vacances. Ce n’est que le début de la conversation avec vous tous – John Junyszek (@Unyshek) 3 décembre 2021

Une liste de lecture Social Slayer (avec plusieurs variantes) est également en préparation (nous voyons le plus cette demande), mais nous ne pourrons la préparer qu’après les vacances. Nous espérons que vous pourrez comprendre et apprécier ceux qui arrivent avant que l’équipe ne prenne une pause bien méritée ! – John Junyszek (@Unyshek) 3 décembre 2021

Une liste de lecture Social Slayer comprenant plusieurs variantes de Slayer standard est également en cours, et Junyszek a déclaré que cela faisait partie des ajouts les plus demandés au jeu depuis son lancement le 15 novembre. Cela ne sera cependant disponible qu’après les vacances. . Les joueurs ont fortement partagé leurs réflexions sur le fait qu’il est inhabituel qu’un jeu Halo soit lancé sans une liste de lecture Team Slayer dédiée.

Actuellement, Halo Infinite propose trois listes de lecture : Quick Play, Big Team Battle et Classé.

La sortie de la campagne aura lieu le 8 décembre prochain. Avant cela, les disques de vente au détail ont commencé à émerger dans la nature, vous voudrez donc peut-être faire très attention à éviter les spoilers jusque-là.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.