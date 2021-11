Halo Infinite améliore la progression du Battle Pass plus tard cette semaine

Si vous êtes toujours bloqué au niveau 1 du Halo Infinite Battle Pass, n’ayez crainte, car 343 Industries apportera des changements indispensables à la progression plus tard cette semaine. « Pour répondre aux commentaires sur la progression du Battle Pass, nous apporterons des réglages ciblés à notre modèle plus tard cette semaine », a déclaré le responsable de la communauté Halo, John Junyszek.

Le Halo Infinite Battle Pass existant rend difficile la montée en niveau, car vous êtes limité à relever des défis quotidiens ou hebdomadaires au lieu de gagner de l’XP pour chaque jeu auquel vous jouez. Bien que cela ne change pas encore, 343 Industries ajoute des défis « Jouer à 1 jeu » « pour vous aider à progresser régulièrement dans le Battle Pass en jouant les matchs comme vous le souhaitez », selon Junyszek.

Pour répondre aux commentaires sur la progression du Battle Pass, nous apporterons des réglages ciblés à notre modèle plus tard cette semaine. Pour commencer, nous ajouterons des défis « Play 1 Game » pour vous assurer de progresser régulièrement dans le Battle Pass en jouant les matchs comme vous le souhaitez. – John Junyszek (@Unyshek) 18 novembre 2021

343 Industries supprimera également certains défis hebdomadaires et corrigera des bugs avec d’autres, mais ces changements ont un petit prix. « Lorsque nous effectuerons cette mise à jour, nous devrons réinitialiser vos défis, y compris votre progression vers les défis hebdomadaires », explique Junyszek. « Pour compenser cette réinitialisation, nous accorderons la récompense ultime de cette semaine, la visière Sigil Mark VII, à tous ceux qui se connecteront du 23 au 30 novembre. »

Les boosts d’XP doubleront également en durée, d’une durée d’une heure au lieu de 30 minutes, ce qui aidera les parties de Big Team Battles plus longues. Nous pourrions même voir d’autres changements dans les systèmes d’XP et de progression dans Halo Infinite à l’avenir. « Nous surveillerons ces changements de près pour nous assurer qu’ils ont l’impact positif que nous souhaitons tous sur votre progression », déclare Junyszek. « Ce n’est que notre première étape – nous nous engageons à continuer à faire évoluer ces systèmes, mais cela prendra du temps. »

Les changements de boost d’XP devraient aider pendant les Big Team Battles. Capture d’écran de Sean Hollister / The Verge

Les critiques concernant la progression de Halo Infinite Battle Pass sont devenues de plus en plus fortes au sein de la communauté des fans de Halo cette semaine après la sortie surprise anticipée du multijoueur Halo Infinite lundi. Alors que les aperçus multijoueurs de l’été semblaient être un retour en forme passionnant, nous avions des inquiétudes concernant la progression du Battle Pass et les systèmes XP. 343 Industries a continué avec les mêmes systèmes, malgré les inquiétudes de beaucoup lors des avant-premières techniques.

C’est encourageant de voir des changements rapides, cependant. Cette ouverture de la saison Halo Infinite durera jusqu’en mai, soit le double des trois mois initialement promis. Ce temps supplémentaire pourrait être la raison pour laquelle 343 Industries a maintenu la lente progression du Battle Pass en premier lieu, mais nous devrons vérifier les changements plus tard cette semaine pour voir s’ils font une grande différence.