Halo Infinite apporte un changement majeur au radar après la bêta

Après la première version bêta tant attendue de Halo Infinite, l’équipe de 343 Industries a travaillé dur pour recueillir et traiter les commentaires des joueurs sur le test de jeu. Maintenant, dans l’une des mises à jour de blog typiquement longues et approfondies de 343, le studio partage certains de ces commentaires et la façon dont il est mis en œuvre, y compris les mises à jour des changements de radar controversés d’Infinite.

343 a d’abord laissé entendre qu’Infinite bouleverserait le radar de suivi de mouvement classique de Halo en 2017, lorsque des changements similaires ont été introduits dans Halo 5. Dans ce jeu, les changements n’ont été introduits qu’en mode classé, limitant le capteur de mouvement à afficher uniquement les joueurs qui sprintaient ou tiraient, plutôt que tout mouvement de vitesse de marche. Bien que les changements aient du sens pour le jeu classé compétitif, une itération similaire dans la version bêta de Halo Infinite n’a pas été bien accueillie par les testeurs de jeu.

Lecture en cours : diffusion en direct de l’aperçu technique de Halo Infinite

“Le capteur de combat, ou radar, qui se trouve en bas à gauche de votre HUD a suivi un ensemble de règles différent de celui des titres Halo précédents”, a expliqué l’équipe multijoueur Halo Infinite dans le billet de blog. “Il n’affichait les ennemis que lorsqu’ils sprintaient ou tiraient, ce qui était plus conforme au” Threat Tracker ” de Halo 5. Nous savions que cette implémentation allait sembler différente, peut-être même un peu controversée, et c’est pourquoi nous voulions obtenir des commentaires à ce sujet dès que possible dans l’aperçu technique.”

Le résultat des tests de jeu est que 343 va revenir à un radar beaucoup plus traditionnel pour Halo Infinite, avec le billet de blog disant que “la plupart des joueurs” préféraient l’ancien radar pour les matchs sociaux. “Nous avons mis à jour le capteur de combat pour qu’il ressemble davantage au” Motion Tracker “de l’ancien, qui montre tous les mouvements en plus de la marche accroupie, et devrait l’avoir prêt pour que les gens puissent le tester lors du prochain vol”, promet le message.

Le message passe en revue beaucoup plus de détails sur les commentaires des joueurs qui seront implémentés dans le jeu, avec quelques changements dus avant le prochain test bêta, certains à temps pour le lancement du jeu le 8 décembre, et certains devraient arriver après le lancement. . Découvrez le reste des commentaires dans l’article de blog complet.

Si vous souhaitez essayer Halo Infinite avant son lancement complet en décembre, il est encore temps de vous inscrire en tant que Halo Insider pour la prochaine version bêta, qui comprendra 4v4 Arena et Big Team Battle.

