Halo Infinite Boss Battle: Comment vaincre Harbinger

Vous avez donc atteint le boss final de Halo Infinite, Harbinger. Après une bataille acharnée pour arriver à cet endroit, votre épreuve de force finale se déroule dans une arène massive, beaucoup plus grande que n’importe quelle autre bataille de boss en salle dans le jeu. Mais tout cet espace n’est pas à vous seul. Harbinger invoque une horde de bannis et d’autres pour essayer de vous abattre. Vous aurez besoin de tout ce que vous pouvez rassembler pour la vaincre. Voici comment vaincre Harbinger dans Halo Infinite.

Bataille de boss de Halo Infinite Harbinger

La bataille de boss avant-coureur fonctionne à l’envers de la formule de bataille de boss traditionnelle à laquelle vous êtes probablement habitué. Elle ouvre le combat à l’intérieur d’un bouclier impénétrable, et avant de pouvoir mettre le doigt sur elle, vous devez repousser d’innombrables forces bannies de toutes formes et tailles. Éliminez ennemi après ennemi jusqu’à ce qu’elle arrête enfin ce qu’elle fait à l’intérieur de son bouclier – nous ne le dirons pas ici au cas où vous lisiez ceci avant d’avoir vu toute l’histoire jusqu’à présent.

Avec son bouclier baissé, elle sera vulnérable aux attaques, alors posez-la sur elle avec tout ce que vous avez. Cette arène semblable à un stade regorge d’armes et de grenades, et comme beaucoup de phases de combat de boss, vous êtes libre de réduire sa force vitale jusqu’à un endroit prédéterminé, auquel moment elle réintégrera son bouclier et sic plus Banished à toi.

Restez calme et continuez de bouger.

Ce processus se poursuivra pendant plusieurs phases, et il s’agit principalement d’une épreuve de force contre les boss à laquelle toute personne qui joue à des jeux serait habituée. Mais nous devons souligner un point : chaque phase est nettement plus chaotique que celle ou celles qui la précèdent. Cela signifie que lorsque Harbinger est presque vaincu et se retire une fois de plus dans le bouclier, préparez-vous à un assaut comme rien d’autre dans Halo Infinite. Chaque classe ennemie que vous avez vue dans le jeu de plus de 15 heures à ce moment-là sera à la recherche de têtes à la fois.

Gardez vos distances avec les brutes qui chargent, envoyez les sentinelles volantes et surveillez les assassins masqués, les grognements de tir, et plus encore. C’est un buffet de balles, alors restez agile – idéalement en utilisant le Grappin, mais dans ce cas, un Drop Wall bien placé pourrait aussi vous sauver la vie, surtout s’il a été amélioré pour être plus gros et plus fort.

Il n’y a vraiment aucune science spécifique à cette bataille autre qu’un simple adage : n’arrêtez pas de bouger. Rester immobile, c’est mourir dans l’épreuve de force Harbinger. Mais si vous pouvez l’avoir avant qu’elle ne vous attrape, vous pourrez profiter d’une cinématique finale avec quelques révélations supplémentaires – et rester également pour la scène post-générique.

