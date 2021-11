Halo Infinite – Changements majeurs dans la progression du Battle Pass à venir cette semaine

Le développeur de Halo Infinite, 343 Industries, apporte des changements majeurs au système de progression des passes de combat du jeu à la suite d’une vague de commentaires négatifs à son sujet.

Plus tard cette semaine, 343 déploiera des « réglages ciblés » sur le système de progression des passes de combat. Cela inclura de nouveaux défis « Play 1 Game » pour aider les joueurs à « progresser de manière cohérente dans la passe de combat en jouant les matchs comme vous le souhaitez », a déclaré John Junyszek de 343.

343 apportera également des modifications aux défis hebdomadaires en fonction des commentaires des fans dans le but d’aider les joueurs à relever les défis hebdomadaires plus rapidement pour les aider à se classer plus rapidement dans la passe de combat.

Malheureusement, cela signifie que 343 réinitialisera les défis existants des joueurs. Pour compenser cela, 343 offrira à tout le monde la récompense ultime de Halo Infinite, la visière Sigil Mark VII, gratuitement s’ils jouent entre le 23 et le 30 novembre.

343 a également confirmé qu’il doublerait la durée des doubles boosts d’XP pour fonctionner pendant 1 heure au lieu de 30 minutes pour aider les gens à progresser plus rapidement. Enfin, 343 a déclaré qu’il surveillerait ces changements de près pour s’assurer qu’ils aient le type d’impact positif sur l’expérience que le studio espère. De plus, encore plus de changements sont à venir. « Nous nous engageons à continuer à faire évoluer ces systèmes, mais cela prendra du temps. Merci d’avoir rejoint notre version bêta et continuez à nous faire part de vos commentaires ! » dit Junyszek.

Pour répondre aux commentaires sur la progression du Battle Pass, nous apporterons des réglages ciblés à notre modèle plus tard cette semaine.

Pour commencer, nous ajouterons des défis « Play 1 Game » pour vous assurer de progresser régulièrement dans le Battle Pass en jouant les matchs comme vous le souhaitez. – John Junyszek (@Unyshek) 18 novembre 2021

Nous allons également ajuster, corriger les bugs et supprimer certains défis hebdomadaires en fonction de vos commentaires. Ces réglages pour défier la difficulté vous aideront à progresser plus rapidement dans les défis hebdomadaires et ainsi accélérer directement votre progression dans le Battle Pass. – John Junyszek (@Unyshek) 18 novembre 2021

Lorsque nous effectuerons cette mise à jour, nous devrons réinitialiser vos défis, y compris votre progression vers les défis hebdomadaires. Pour compenser cette réinitialisation, nous accorderons la récompense ultime de cette semaine, la visière Sigil Mark VII, à tous ceux qui se connecteront du 23 au 30 novembre. – John Junyszek (@Unyshek) 18 novembre 2021

De plus, nous allons doubler la durée des boosts 2XP pour qu’ils durent désormais 1 heure au lieu de 30 minutes. Nous espérons que cela aidera les gens à en tirer le meilleur parti, en particulier pendant ces sessions BTB plus longues. – John Junyszek (@Unyshek) 18 novembre 2021

Nous surveillerons ces changements de près pour nous assurer qu’ils ont l’impact positif que nous souhaitons tous sur votre progression. Ce n’est que notre première étape – nous nous engageons à continuer à faire évoluer ces systèmes, mais cela prendra du temps. Merci d’avoir rejoint notre bêta, et continuez à nous faire part de vos commentaires ! – John Junyszek (@Unyshek) 18 novembre 2021

La version bêta multijoueur gratuite de Halo Infinite a été lancée le 15 novembre lors du flux de célébration du 20e anniversaire de la Xbox. Le premier pass de combat du jeu est également disponible, et vous pouvez lire le guide du pass de combat Halo Infinite de GameSpot pour en savoir plus sur son fonctionnement. Pour en savoir plus, consultez le guide des armes Halo Infinite de GameSpot qui détaille les meilleures armes et leur fonctionnement.

