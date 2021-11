Halo Infinite Co-Op Campaign – Pourquoi vous devez attendre | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Le patron du développement de Halo, Joseph Staten, a commenté le retard de la fonctionnalité coopérative de campagne de Halo Infinite, affirmant que Halo et coopérative sont synonymes, il était donc « très, très difficile » de choisir de retarder la fonctionnalité, mais il était essentiel pour que le l’équipe pourrait donner la priorité à d’autres domaines et sortir le jeu ce jour férié.

Plus loin dans la vidéo, DeVante parle des jeux gratuits que les joueurs Xbox peuvent s’attendre à jouer le mois prochain. À partir du 1er décembre, les membres Xbox Gold peuvent récupérer The Escapists 2 et Orcs Must Die, ce dernier n’étant disponible que jusqu’au 15 décembre. À partir du 16, les membres peuvent récupérer Tropico 5: Penultimate Edition ainsi que Insanely Twisted Shadow Planet.

Enfin, dans d’autres actualités liées à la Xbox, le mini-réfrigérateur de la série X serait plus bruyant que la plupart ne le souhaiteraient. Notre propre Gabe Gurwin a récemment installé son réfrigérateur et a constaté qu’il est « facilement aussi fort ou plus fort que la Xbox Series X ou la PS5 lorsqu’ils font tourner des disques ».