Halo Infinite Co-Op, Forge Details à venir en janvier ; Le retard possible n’est pas clair

Microsoft a lancé le mode multijoueur de Halo Infinite aujourd’hui sous la forme d’une version bêta, et l’une des annonces connexes était que la saison 1 durerait très longtemps. Dans ce contexte, le lancement de certaines des fonctionnalités retardées de Halo Infinite, notamment Forge et la coopération de campagne, a apparemment été repoussé.

La saison 1 devrait maintenant se dérouler jusqu’en mai 2022, soit des mois de plus que le plan initial de 343 de publier une nouvelle saison tous les trois mois. Dans un article de blog, Joseph Staten de Microsoft a déclaré avoir prolongé la durée de la saison inaugurale pour donner aux développeurs suffisamment de temps pour permettre au contenu de la saison 2 d’atteindre ses normes de qualité et de terminer le travail sur le contenu « de manière saine et durable » pour le développeurs.

Microsoft avait déclaré que la coopération de campagne devrait être lancée au cours de la saison 2. Étant donné que la date de début de la saison 2 arrive maintenant plus tard que prévu, il semble que la coopération de campagne a également été retardée. Forge devait être lancé après la saison 2, il semble donc également être déplacé à une date ultérieure. Staten a déclaré que 343 ferait des annonces en janvier concernant la saison 2, ainsi que ses plans pour la campagne coopérative et Forge. Dans tous les cas, GameSpot a fait un suivi avec Microsoft pour essayer d’obtenir plus de détails.

La saison 1 aura plus d’événements, d’articles cosmétiques et d' »autres contenus » à venir que prévu pour s’adapter à la saison plus longue. Au cours de la première semaine de la saison 1, qui se déroule actuellement, les joueurs peuvent débloquer des produits cosmétiques pour le 20e anniversaire. De plus, le premier événement, Fracture Tenrai, débutera le 23 novembre. Cela permettra aux joueurs de débloquer de nouveaux objets cosmétiques sur le thème des samouraïs.

Également dans le billet de blog, Staten a expliqué pourquoi 343 sort le multijoueur Halo Infinite en version bêta par opposition à une version 1.0. Staten a déclaré que l’équipe veut s’assurer que tous ses systèmes back-end sont prêts à fonctionner. Comme c’est le cas avec les bêtas, il pourrait y avoir « quelques bosses et bugs », a déclaré Staten.

Malgré son état bêta, la saison 1 de Halo Infinite commence maintenant, contrairement à une version de pré-saison comme le font Call of Duty: Vanguard et Battlefield 2042. Pour Halo Infinite, tout le contenu du Battle Pass de la saison 1 et les objets cosmétiques débloqués ou achetés avec de l’argent réel pendant la version bêta seront reportés lors de la sortie officielle du jeu.

Pour en savoir plus, consultez le guide de GameSpot pour installer la version bêta multijoueur de Halo Infinite. En dehors des nouvelles Halo, plus de 70 jeux ont été ajoutés à la rétrocompatibilité Xbox aujourd’hui dans le cadre de la mise à jour finale du programme.

