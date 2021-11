Halo Infinite Collector’s Edition aperçue chez Walmart avant d’être bientôt vendue

Une édition Halo Infinite Collector inattendue est apparue tard hier soir sur Walmart sans aucun avertissement des éditeurs. Même ainsi, les fans ne semblaient pas avoir de problème à trouver le lot de 170 $ USD et à racheter le stock.

C’était de loin le bundle le plus empilé offert pour le jeu à ce jour. Selon la liste Walmart, l’édition Collector Halo Infinite comprenait un étui SteelBook, un ensemble de cinq patchs, un ouvre-bouteille Plasma Pistol, une lampe de bureau Energy Sword, un ensemble de cordons UNSC, un portefeuille UNSC ID, un portefeuille de bureau, un affiche d’art et livret, et une note de développeur de 343 Industries. Il comprenait également des bonus de précommande tels que le revêtement Zeta Sky Armor, l’emblème et la plaque signalétique choisis, et l’arme exclusive MK50 Sidekick.

Les fans ne connaissaient que les packs Halo Infinite Xbox Series X et SteelBook avant cette baisse inattendue. Halo a une histoire avec des éditions spéciales proposant des objets de collection comme des statues, des écussons et des livres d’art, il n’est donc pas surprenant qu’un seul soit finalement sorti. Cependant, beaucoup ne s’attendaient pas à ce qu’il apparaisse sans annonce officielle. Au moment d’écrire ces lignes, Microsoft et 343 Industries n’ont toujours pas reconnu l’existence de l’édition Collector.

Walmart n’a mis en vente que 10 000 unités. Cela a limité les éditions collector à une par commande et par foyer, bien que cela ne semble pas ralentir la demande. Les scalpers ont déjà commencé à vendre les packs sur eBay à un prix nettement supérieur au prix d’origine.

On ne sait pas si Walmart réapprovisionnera l’édition collector et quand d’autres détaillants en feront la promotion sur leurs sites Web. Quoi qu’il en soit, les fans de Halo devraient l’emporter s’ils le voient plutôt que d’attendre. Les scalpers ont déjà ruiné la sortie de la Halo Infinite Edition Xbox Series X, et ils le feront à nouveau.

Halo Infinite sera lancé sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One le 8 décembre. Juste une note pour les fans de Xbox : c’est aussi un titre d’accès Xbox Game Pass le premier jour. Le multijoueur est téléchargeable gratuitement. Consultez notre guide de précommande Halo Infinite pour vous aider à trouver des précommandes et des offres liées à la dernière aventure de Master Chief.