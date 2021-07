Halo Infinite : date de sortie, précommandes, gameplay, bandes-annonces et plus

in

Halo, la légendaire série de jeux de tir à la première personne qui a débuté sur Xbox, fait enfin son retour cette année avec Halo infini. Incarnez Master Chief dans une nouvelle campagne solo ou plongez dans le multijoueur gratuit avec votre propre configuration unique.

C’est environ 160 jours après que l’humanité a perdu la guerre. 343 Industries appelle Halo Infinite un “redémarrage spirituel” de la série qui devrait plaire aux nouveaux arrivants comme aux fans de longue date. Cette campagne la plus vaste à ce jour plonge les joueurs dans le monde et présente l’histoire de la franchise populaire. Dans le même temps, les combats multijoueurs de style arène et les batailles en équipe sandbox enseignent rapidement aux débutants ce que signifie jouer à Halo.

Alors par où commencer ? Voici ce que vous devez savoir sur Halo Infinite.

Date de sortie de Halo Infinite

Halo Infinite est prévu pour un sortie de vacances, ce qui est juste une façon élégante de dire qu’il arrive en novembre ou en décembre sans date de sortie exacte.

Le directeur de Xbox, Phil Spencer, a récemment discuté de la mystérieuse fenêtre de sortie de Halo Infinite sur Dropped Frames, un podcast sur l’industrie des jeux vidéo. Selon Video Game Chronicle, la date de sortie peut dépendre du moment où les concurrents sortent leurs jeux pour éviter les affrontements.

Halo Infinite était censé sortir avec la Xbox Series X|S en 2020. Cependant, 343 Industries a repoussé la date de sortie d’origine d’un an après la réponse tiède des fans. Le studio a ensuite prévu une sortie à l’automne 2021, qui est ensuite revenue tranquillement à une “sortie de vacances”.

Jeu croisé Halo Infinite

Halo Infinite prend en charge jeu croisé entre PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Comme avec tous les autres jeux Halo, Halo Infinite est Microsoft ou buste.

En plus du jeu croisé, Microsoft a souligné que progression croisée permet aux joueurs de transférer leur progression du PC vers la Xbox et vice versa. La progression croisée fonctionne comme jouer au même jeu sur différentes plateformes. Les fichiers de sauvegarde, l’inventaire et d’autres données spécifiques aux joueurs doivent exister de manière transparente sur toutes les plateformes sans aucun problème.

Test bêta de Halo Infinite

Il n’y a pas encore de date pour le test bêta. Cependant, le directeur de la communauté, Brian Jarrard, a clairement indiqué qu’il souhaitait autant de bêta-testeurs que possible. Tout le monde peut s’inscrire pour tester gratuitement la version bêta. Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte Halo Insider, ce qui signifie rejoindre le programme officiel de 343 Industries pour solliciter les commentaires des testeurs bénévoles.

Précommandes Halo Infinite

Les précommandes Halo Infinite sont en ligne. Méfiez-vous des fausses dates de sortie comme le 31 décembre – ce ne sont que des espaces réservés. Ils représentent également le dernier jeu qui pourrait sortir, en supposant que l’équipe tienne sa promesse de sortir en vacances 2021.

Précommandez Halo Infinite auprès de l’un de ces détaillants :

Si vous n’êtes intéressé que par le multijoueur, vous n’aurez pas besoin de précommander. Téléchargez-le simplement gratuitement comme vous le feriez avec Call of Duty: Warzone ou un autre titre gratuit.

Halo Infinite n’est disponible que dans la version standard. Il n’y a actuellement pas d’autres éditions. Cependant, certains prédisent une édition collector à l’avenir compte tenu de l’histoire de la série avec leur sortie.

Toute copie de Halo Infinite est à la fois pour Xbox et PC, il n’est donc pas nécessaire d’acheter des copies séparées. En outre, le jeu sera disponible pour Xbox Game Pass avec un accès le jour du lancement comme tous les jeux Microsoft propriétaires. Vous pouvez recharger votre Xbox Game Pass Ultimate ici.

Campagne Halo Infini

Le nouveau scénario de Master Chief suit le super soldat préféré des fans dans une nouvelle campagne Halo expansive. On ne sait pas grand-chose sur l’intrigue réelle, bien que les développeurs aient averti les joueurs que le double maniement et les élites ne reviendront pas.

Halo Infinite se déroule dans un environnement de monde ouvert similaire à Halo : Combat Evolved. En plus des paramètres familiers améliorés numériquement, le jeu ajoute un cycle jour/nuit et une météo dynamique.

Multijoueur Halo Infini

Le multijoueur Halo Infinite oppose les joueurs les uns aux autres dans de nouveaux défis et se concentre moins sur la narration. Le directeur créatif Joseph Staten a confirmé que le combat infusé de véhicules reviendrait avec des fonctionnalités modernisées de ce qui a fait de Halo ce qu’il était pendant son âge d’or.

Xbox répertorie ces deux modes de jeu pour le multijoueur :

Arène – Escouades 4v4 avec équipement sur carte

Grande bataille d’équipe – Batailles de bac à sable avec une variété d’armes et de véhicules

343 Industries assure aux fans que ça ne se transformera pas en bataille royale. Le multijoueur gratuit peut vous rappeler Fortnite et Call of Duty, mais Halo Infinite ne suivra pas les traces des deux.

Passe de combat infini Halo

Contrairement aux passes de combat typiques, Halo Infinite ne piégera pas les joueurs avec une dépendance à la progression ou des tactiques de marketing de microtransaction. 343 Industries prévoit de mettre en œuvre laissez-passer de combat non expirables qui restent actifs, même après la fin d’une saison. De cette façon, les joueurs n’auront pas besoin de se précipiter à travers tous les niveaux d’une bataille particulière à temps pour la saison suivante. De plus, ils veulent donner la priorité aux fonctionnalités qui ne poussent pas les joueurs à jouer constamment au jeu.

Les joueurs doivent payer pour les passes de combat dans Halo Infinite. Cependant, les développeurs ont souligné qu’aucune boîte à butin ni aucun élément payant ne feront partie du jeu.

En plus, Personnalisation spartiate permet aux joueurs de personnaliser chaque partie de leur personnage, du casque aux genouillères. Ces fonctionnalités personnalisables incluent des parties de la combinaison de protection, mais aussi la personne sous l’armure. Les fans ont fait l’éloge de la personnalisation en profondeur, en particulier en raison de fonctionnalités inclusives telles que différents types de corps et même des prothèses.