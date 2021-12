Halo Infinite Dev met en scène le moment le plus choquant de Master Chief

Capture d’écran : 343 industries

Le moment le plus choquant de Halo Infinite ne consiste pas à faire exploser une ancienne station spatiale abandonnée ou à réveiller accidentellement une menace autrefois endormie. C’est un bref échange entre deux personnages principaux, l’un qui révèle dans quelle mesure le protagoniste de Halo, Master Chief, irait pour accomplir ce qu’il considère comme son devoir inamovible. C’est un peu beaucoup à traiter. Parlons-en.

Des spoilers majeurs suivent pour Halo Infinite.

Dans la campagne de Halo Infinite, qui a frappé Xbox et PC le 8 décembre, vous n’êtes pas seul. Pour la majeure partie de l’histoire, vous êtes accompagné d’une unité d’intelligence artificielle connue sous le nom d’Arme, qui ressemble beaucoup à Cortana, le compagnon d’IA de longue date de Chief et sans doute le cœur de Halo. (Fait amusant: les deux personnages sont exprimés par Jen Taylor, qui a également fourni la voix du Dr Catherine Halsey, la scientifique sur laquelle Cortana est basé, dans les médias Halo précédents.)

Sur le papier, la mission de l’Arme était de supprimer Cortana, qui a commis tout un tas de génocides entre Halo 5 et Halo Infinite. L’Arme a réussi, apparemment, quelque temps avant les événements de Halo Infinite. Il n’y a qu’un seul problème : lors de la suppression de Cortana, l’arme était également censée s’autodétruire. Donc, oui, il y a un mystère, et il est rapidement clair que le chef en sait plus qu’il ne le laisse entendre – à la fois explicitement, dans une conversation avec l’arme, et, en conséquence directe de ces discussions, implicitement avec le joueur – mais ce que c’est exactement qu’il garde si près de la poitrine est entouré de secret.

« Le genre de vision plus simpliste du jeu est le suivant : le chef a pour mission de tuer son meilleur ami, puis quelque chose s’est mal passé », a déclaré le directeur créatif associé de Halo Infinite, Paul Crocker, à Kotaku dans une récente interview. « Et vous devez ensuite commencer à regarder à travers l’objectif de : « Eh bien, qu’est-ce que le chef savait ? » Eh bien, pourquoi l’Arme ne sait-elle pas tout ? Il doit y avoir une raison à toutes ces choses.

Il y a. Mais avant de tout comprendre, vous partez pour une mission qui culmine avec le chef essayant de supprimer l’arme – qui, pour répéter, a été votre acolyte pendant la majeure partie du jeu. Voici un clip montrant à la fois la première fois qu’il envisage de supprimer l’arme, puis la deuxième fois, au cours de laquelle il essaie de l’utiliser :

« Vous découvrez lentement les raisons pour lesquelles Chief a agi comme il l’a fait, bien que de manière subtile, tout au long du jeu », a déclaré Crocker.

À la suite de la trahison de Chief, il y a une tension palpable mais très compréhensible entre le duo principal. Le troisième personnage principal, un ingénieur échoué connu sous le nom de Pilote, se demande ouvertement où sont passées les plaisanteries entre le chef et l’arme. Ce n’est pas un silence total, mais le dialogue est largement limité à quelques lignes superficielles qui servent également d’instructions au joueur.

« De toute évidence, [Halo Infinite], étant un jeu, il y a pas mal de lignes que nous avons pour les joueurs qui sont perdus ou quoi que ce soit parce que nous essayions simplement de nous assurer que c’est facile à jouer », a déclaré Crocker. (La solution de contournement : pendant le niveau après le moment de la bombe, Taylor est acerbe et sarcastique, condescendante même, dans sa livraison des lignes de l’arme.)

Drapeau rouge, 034, Samuel

Comme les utilisateurs de Reddit l’ont souligné, le code d’activation que le chef prononce pour supprimer l’arme, « Drapeau rouge, 034, Samuel », est une référence aux événements du roman Fall of Reach.

Vous finirez par apprendre pourquoi Master Chief a fait ce qu’il a fait. Infinite révèle, au moyen d’un hologramme, que l’Arme est une réplique de Cortana, qui avait récemment passé son temps libre à effacer des villes et des planètes. Le code de sécurité que Chief répète, une fois pendant la mission « la séquence » et une fois peu de temps après, est là pour empêcher l’arme de prendre une habitude similaire. En apprenant cela, l’arme elle-même exhorte même le chef à la supprimer. Il dit qu’il ne le fera pas, et il admet ouvertement qu’il ne fait pas confiance à l’Arme, mais note qu’il aimerait – et alors tout revient aux pêches et à la sauce. Cela résout un grand mystère au cœur de Halo Infinite (que le joueur n’est pas au courant de la même histoire que Chief), même si je dirais que cela permet à Chief de s’en tirer un peu trop facilement.

Pourtant, quoi que vous pensiez de la tournure, il y a le fait inattaquable que vous passez environ une heure de Halo Infinite non pas comme un super-soldat imperturbable et aux nerfs d’acier, mais comme quelqu’un qui est très disposé à assassiner un partenaire sans explication. Il y a un tronçon de Halo Infinite où il est vraiment difficile d’occuper les bottes de Master Chief. Pour un personnage qui a passé deux décennies en tant que chiffre – en tant que personnage vierge sur lequel les joueurs peuvent se projeter – c’est une tournure choquante des événements. Vous jouez, oserais-je dire, le rôle du méchant, au moins pour un instant fugace.

« J’espère que les gens… peut-être que « j’aime » n’est pas le bon mot, [but I hope] cela affecte les gens pendant qu’ils jouent parce que, encore une fois, les gens veulent que Chief soit ce héros, mais ils veulent aussi qu’il ait des complications », a déclaré Crocker. « Nous voulions que vous vous sentiez mal à l’aise. »