Halo Infinite Dev montre et discute de l’éclat de Craig

343 Industries a partagé de nouveaux détails et publié une nouvelle image de Craig the Brute de Halo Infinite, et il a eu un bon élan. Autrefois le porte-drapeau des graphismes pas si beaux de Halo Infinite, Craig arbore maintenant un nouveau look. Et il a aussi une barbe. Dans le dernier article de l’article de blog Inside Infinite, 343 a passé en revue certaines des modifications apportées à Craig.

« L’équipe a une sorte de relation amour-haine avec Craig. Bien que ce soit amusant de voir la communauté graviter vers Craig, il a malheureusement représenté du contenu et des systèmes qui n’étaient pas prêts pour les heures de grande écoute dans cette démo », a déclaré 343. « Le résultat positif de Craig a été qu’il a été l’un des facteurs qui ont permis de gagner un peu plus de temps pour terminer le travail et d’amener les Brutes à un endroit où l’équipe est satisfaite d’eux. C’est l’un des nombreux exemples positifs de 343 travaillant avec et s’alignant avec la communauté Halo autour des attentes. Les joueurs qui chercheront assez dur pourront toujours trouver des preuves de Craig dans Halo Infinite, son esprit vit ! »

Craig s’est « glissé », a déclaré le développeur. « Il se sent très bien dans sa peau et s’est bien réintégré avec le reste de ses amis Brute. Il a également choisi un nouveau passe-temps et s’est bien débrouillé. Vive Craig! »

Bonjour Craig

Ce n’est qu’un des morceaux de nouvelles du nouvel opus d’Inside Infinite. L’article de blog complet est ridiculement approfondi, touchant à la conception des personnages et à l’UX/UI. Assurez-vous de lire l’intégralité de l’article pour vous tenir au courant de toutes les dernières nouvelles.

Le mème Craig the Brute provient de la démo de la campagne Halo Infinite de juillet 2020 pour laquelle les fans ont exprimé leur mécontentement. Craig est devenu le symbole des graphismes ternes du jeu. Microsoft a promis que l’apparence de Craig s’améliorerait, et il semble que ce soit le cas.

La nouvelle séquence de campagne de Halo Infinite, qui a été publiée lundi, a été reçue beaucoup plus positivement que la vitrine de juillet 2020, beaucoup commentant que le jeu a fière allure et semble bien se porter.

Dans un grand changement pour la série, la campagne et le multijoueur sont des produits distincts et autonomes. La campagne est un jeu à 60 $, tandis que le multijoueur est gratuit. Les deux sont également inclus dans le Game Pass lors du lancement du jeu le 8 décembre.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.