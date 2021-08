Halo Infinite Esports aura un support cross-play et cross-input

Microsoft a annoncé de nouvelles mesures pour aider à “abaisser la barrière à l’entrée partout” pour les efforts d’esports de Halo Infinite, et cela inclut la prise en charge du jeu croisé et du jeu à entrées croisées pour les tournois en ligne, et quelques changements pour les événements en personne (plus à ce sujet plus tard ).

“Nous sommes ravis de révéler que Halo Infinite esports sera un jeu croisé pour tous les tournois en ligne”, a déclaré 343 dans un article de blog. « Vous avez une plate-forme PC costaud ? Super, vous êtes prêt à concourir ! Vous avez une console de dernière génération ? Tout va bien, vous êtes également prêt ! Vous venez de mettre la main sur une toute nouvelle Xbox Series X ? Bien, vous êtes tous ensemble!”

Lecture en cours : diffusion en direct de Halo Infinite Technical Alpha Gameplay

Le responsable de l’esport de 343, Tashi, a déclaré qu’il y avait “tant à considérer” avant de prendre cette décision, y compris l’expérience du joueur et des tournois eux-mêmes, ainsi que les considérations des équipes et des opérateurs de tournois.

“Ce que nous imaginions était un écosystème où les joueurs avaient le choix. Où s’ils avaient une plate-forme, ils n’étaient pas obligés d’avoir l’autre s’ils voulaient participer. Où Halo Infinite était soudainement un jeu auquel ils avaient le choix de jouer quand il n’était pas dans le passé à cause de la plate-forme dans laquelle ils avaient déjà décidé d’investir », a déclaré Tashi.

Pour les tournois LAN physiques pour Halo Infinite, les choses sont différentes. Les joueurs qui s’affrontent au billard sur la scène principale joueront sur un PC. Ceux de la tranche ouverte seront sur Xbox Series X. Si vous sortez de la tranche ouverte et entrez dans le pool/la scène principale, vous passerez au PC pendant l’événement.

Tashi a déclaré que Microsoft avait décidé de ne pas adopter une approche “toutes consoles” car le PC est devenu “la norme” dans l’esport. Microsoft a également observé que les gens étaient déjà passés au PC via les tournois PC de Halo: The Master Chief Collection. Microsoft a également envisagé une approche « tout PC », mais en raison de l’ampleur de la série d’événements, cela n’a pas été possible.

“Il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit d’événements entièrement ouverts avec des centaines et des centaines de machines sur lesquelles les joueurs peuvent s’affronter”, a déclaré Tashi. “Lorsque nous devons prendre en compte la gestion de l’ensemble du matériel et des pièces (dont certaines peuvent être endommagées lors du transport d’un événement à l’autre), le nombre accru de variables qui entrent en jeu sur le PC (logiciel et matériel), les pilotes, les configurations réseau , et bien plus encore, nous avons réalisé que la possibilité que des problèmes surgissent et que l’événement soit massivement retardé et en retard sur le calendrier était bien trop grand pour être risqué.”

“Avec une Xbox Series X, il y a beaucoup moins de variables, et d’un point de vue opérationnel, nous avons pleinement confiance que l’événement se déroulera sans heurts, et ce sera une excellente expérience de tournoi”, a déclaré Tashi.

Pour les joueurs qui doivent effectuer une transition au milieu de l’événement, Tashi a reconnu que ce serait l’une des “parties les moins orthodoxes de l’expérience”. Il a souligné que ce ne serait pas un choc total pour les joueurs qui se déplacent entre les plateformes, car les organisateurs donneront aux équipes “un temps alloué et un accès exclusif aux PC d’échauffement” avant leurs prochains matchs de compétition sur PC.

En termes de configuration de contrôle, 343 permet aux joueurs des tournois esports Halo Infinite d’utiliser un contrôleur ou une souris et un clavier quelle que soit leur plate-forme. “Cela signifie que vous pourriez voir des équipes entières sur contrôleur, des équipes entières sur MKB ou des équipes avec des joueurs mixtes MKB et contrôleur. Nous autoriserons également les joueurs MKB à jouer sur la Xbox Series X lors d’événements en direct s’ils sont dans la tranche ouverte “, a déclaré 343. “Pour ceux qui n’ont pas participé à Halo parce qu’il n’était pas disponible sur PC et n’était qu’une manette, nous vous accueillons à bras ouverts et vous souhaitons bonne chance dans la scène.”

“Nous sommes ravis de voir cette toute nouvelle dynamique entrer en jeu, Halo esports ne sera plus jamais le même. Comme toujours, mais surtout maintenant avec tant de nouveaux éléments, nous observerons comment la scène se développe et comment les tournois se déroulent pour garantir le maintien de l’intégrité concurrentielle. »

L’article de blog complet contient plus de détails sur les nouveautés et les différences pour l’esport Halo Infinite.

L’aperçu technique multijoueur de Halo Infinite – qui n’est pas une version bêta – en est à son dernier jour (2 août). Les Halo Insiders qui ont été choisis peuvent désormais jouer contre des bots, après une brève période de tueur interhumain le 1er août. Pour en savoir plus sur l’aperçu technique de Halo Infinite, regardez la vidéo ci-dessus.

