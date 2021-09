Halo Infinite est déjà largement supérieur à Halo 4 et 5

Une version bêta, c’est le début, bien sûr. Mais permettez-moi de tirer au moins un peu le cou ici – sur la base de ce que j’ai joué, Halo Infinite est remarquablement bon.

De toute évidence, il reste beaucoup de temps avant la sortie. Il y a le fait qu’il se lance dans un état semi-compromis, avec certains modes et fonctionnalités que les fans attendaient avec impatience de repousser aux futures mises à jour. Mais après de nombreuses heures à jouer à la bêta multijoueur au cours de ce week-end, une chose est claire : c’est le meilleur Halo depuis des lustres.

Le truc avec Halo, pour mon argent, c’est que ce qui le rendait spécial le rendait également très difficile à reproduire. Dieu sait, les gens ont essayé. Les départements marketing ont poussé match après match en tant que « tueurs de Halo », et aucun d’entre eux ne l’était vraiment. En fin de compte, les choses qui ont vraiment «tué» Halo n’avaient rien à voir avec la création d’un jeu qui a fait ce que Halo a fait, mais en mieux. C’était la montée de Call of Duty – un jeu sans doute très différent issu d’une race différente de jeu aux racines de tir d’arène de Halo – et bien sûr le passage du flambeau des créateurs de Halo Bungie à 343 Industries.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

D’une manière étrange, peu importait que 343 ait été créé expressément pour créer Halo, ni qu’il comptait de nombreux anciens de Bungie parmi son personnel. C’était encore un changement radical et, avec le recul, une période d’introspection pour Halo. Il y a eu des expériences pour le rapprocher du format de COD et des éléments de jeu de service, et pour essayer d’améliorer la nature coopérative des campagnes de Halo. Tout allait bien, mais très bien. L’étincelle lumineuse que Bungie avait nourrie semblait avoir été tamisée.

Maintenant, cependant, je peux voir Halo 4 et 5 sous un nouveau jour – en tant que prélude et leçons importantes apprises, à l’approche d’Infinite, un jeu qui semble combiner les nobles ambitions de 343 pour faire de Halo quelque chose de plus avec une nouvelle compréhension de quelles sont les qualités les plus indélébiles de Halo de Bungie.

La progression sera la clé pour garder les gens investis dans le multijoueur – comme avec le déverrouillage des armures.

Le résultat, du moins dans cette version bêta multijoueur, est un Halo qui se penche sur la folie du bac à sable que chaque jeu de la série a construit et qui a atteint son apogée dans Halo 3. Cet ancien tiercé d’armes à feu, de mêlée et de grenades reste le cœur absolu de Halo – mais dans Infinite, ils sont enrichis de nouvelles idées comme le grappin ou d’ajouts plus anciens qui sont désormais intégrés, comme la possibilité de sprinter. Surtout, ces nouvelles fonctionnalités donnent l’impression qu’elles s’intègrent naturellement dans la texture des matchs multijoueurs et sans gâcher ce précieux triangle de base.

Alors que certains des ajouts, des changements et des idées dans Halo 4 et 5 semblaient risqués ce qui a fait de Halo ce qu’il était, les ajouts dans Infinite semblent s’intégrer aussi naturellement dans les choses que lorsque Halo 3 a ajouté de l’équipement, ce qui est maintenant ressenti. comme un incontournable de la série qui a toujours été là.

C’est la magie d’utiliser le grappin pour s’agripper à l’arrière d’un phacochère depuis ce qui semble être à jamais loin, expulsant l’occupant actuel – cela ne ressemble pas à un nouveau gadget, mais plutôt à une continuation du chaos contrôlé qui a fait Je suis tombé amoureux du multijoueur Halo en premier lieu.

D’autres touches atterrissent également comme la meilleure tentative de 343 dans chaque catégorie. La conception sonore est remarquablement bonne, avec la possibilité de dire où se trouvent les ennemis en fonction de l’audio seul bien défini. 343 a toujours été bon dans ce domaine, mais ce jeu… ressemble plus à Halo ? Il y a un raffinement des effets sonores mis à jour qui les rapproche davantage de la « sensation » des jeux Bungie, qui pour moi est la quintessence de Halo.

Pour moi, Halo a toujours été synonyme de synergie. C’est pourquoi nous parlons de ce triangle d’armes à feu, de mêlée et de grenades – les trois éléments synergisés dans le premier jeu d’une manière qui a finalement bouleversé le genre. Halo Infinite se sent comme la première entrée de la série à porter ce sentiment de synergie – et cela m’a absolument pompé. Évidemment, il s’agit d’une version bêta multijoueur, une tranche non finale du produit que nous aurons dans quelques mois. La campagne reste un énorme point d’interrogation, tout comme la progression et un chemin de DLC et de mise à jour en cours. J’espère que le package final sera à la hauteur de ce qui est présenté ici – jusqu’à présent, je l’adore.