Halo Infinite : explication des paramètres de décalage d’arme

Halo Infinite a trois réglages de décalage d’arme. Vous pouvez les trouver en accédant au menu Paramètres, puis en faisant défiler jusqu’en bas de l’onglet de l’interface utilisateur.

Vous pouvez modifier les paramètres de décalage par type d’arme : fusil, pistolet, mêlée et lourd. Pour une raison évidente – étant le plus grand et le plus odieux – le type d’arme lourde est celui que vous devriez chercher à ajuster en premier.

Il existe trois paramètres, décalage horizontal, décalage vertical et décalage de profondeur.

Décalage horizontal

Le réglage de votre décalage horizontal à -100 % poussera les armes vers le centre de l’écran, tandis que 100 % auront des armes sur le côté droit de l’écran, hors de vue.

Décalage vertical

Le décalage vertical fonctionne à peu près de la même manière. À -100%, votre arme sera poussée vers le bas de l’écran, libérant ainsi votre champ de vision. En le poussant vers 100%, votre arme se lèvera, s’obscurcissant encore plus que d’habitude.

Décalage de profondeur

Enfin, Depth Offset modifie la proximité de quelque chose avec la caméra. Cela ne change pas ce que vous pouvez voir pour la plupart des armes, mais avoir une arme comme le fusil de combat à proximité de votre appareil photo signifie qu’il est plus difficile de voir le compteur de munitions de l’arme et peut gêner le reste de votre interface utilisateur.

Vous devez régler le décalage de profondeur selon vos préférences, en gardant à l’esprit que certaines armes – comme le pistolet à plasma – ont des effets assez flashy lorsqu’elles sont chargées, ce qui peut obscurcir la vue lorsqu’elles sont trop proches de la caméra.