Halo Infinite glitch efface les fichiers de sauvegarde

Après avoir attendu patiemment Halo infini Depuis six ans, Master Chief est de retour et meilleur que jamais. Pourtant, malgré ses critiques élogieuses et les innombrables joueurs captivés par le multijoueur d’Infinite, un nouveau problème de corruption de sauvegarde a commencé à gâcher le plaisir. Signalé par les joueurs sur Resetera et les forums Halo Waypoint, le problème semble amener les joueurs à recharger le jeu à la troisième personne, avant de finir par perdre complètement leur fichier de sauvegarde.

Les joueurs Xbox et PC semblent être affectés, il semble qu’il y ait un problème lié à la connexion qui efface entièrement votre fichier de sauvegarde. Selon l’utilisateur de Resetera 99humanity, après avoir réapparu en mode à la troisième personne et avoir traversé le sol ou flottant comme le fantôme de Noël passé, une invite de connexion Xbox apparaîtra. Il invitera ensuite les joueurs à cliquer sur « Allons-y » pour se connecter. Il n’y a qu’un seul problème – vous êtes déjà connecté. Si vous voyez cette case vous tenter, assurez-vous de l’éviter complètement. Comme vous êtes déjà connecté, cliquer sur l’invite pour forcer à nouveau le processus de connexion semble perturber votre connexion, corrompant le fichier de sauvegarde.

Fait intéressant, le même utilisateur a fait quelques recherches et a réussi à reproduire le problème en procédant comme suit sur PC :

Branchement d’un deuxième contrôleur. Votre manette se déconnecte. Passage de la connexion filaire à la connexion Bluetooth pour le contrôleur. Rester connecté sur Xbox lors de la lecture sur PC ou vice versa. Utilisation d’un résumé rapide sur Xbox tout en jouant à un autre jeu avec plusieurs personnes connectées au même compte.

En plus de briser la campagne Halo Infinite, il semble que ce bogue puisse également affecter le multijoueur. Dans les matchs, avoir cliqué sur la même invite de connexion peut amener les joueurs à apparaître dans le sol en milieu de partie. Heureusement, le même utilisateur a mis en ligne une vidéo pratique qui aidera les joueurs à éviter le bogue qui pourrait ruiner le jeu.

Microsoft et 343 Industries n’ont pas encore reconnu le problème.