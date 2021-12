Halo Infinite Glitch-Hunter découvre comment voler littéralement

Gif : Mint Blitz / Microsoft / Kotaku

Vous pouvez faire beaucoup de choses dans Halo Infinite. Vous pouvez vous perdre complètement dans les forêts d’une station spatiale extraterrestre abandonnée. Vous pouvez faucher des hordes d’extraterrestres religieux avec un kit d’armes et de gadgets futuristes. Vous pouvez aussi, apparemment, voler à mi-chemin de la carte, grâce à un exploit récemment découvert qui respire les vibrations de Breath of the Wild.

Lire la suite: Halo Infinite : la revue Kotaku

Sorti ce mercredi sur Xbox et PC, Halo Infinite diffère des précédentes campagnes Halo, qui étaient en grande partie structurées comme des jeux de tir à la première personne linéaires. Un bon deux tiers de Halo Infinite se déroule dans une zone largement ouverte et explorable, avec toute la place pour les hijinks et les baises auxquels vous vous attendez. Exemple concret : Mint Blitz, un joueur australien de Halo qui diffuse sur Twitch et YouTube, a découvert comment se tirer d’une jeep Razorback déchaînée pour se propulser dans le ciel :

Alors, que se passe-t-il exactement ici ?

Tout d’abord, Mint Blitz écrase un Razorback avec un marteau à gravité, faisant voler le véhicule. Au fur et à mesure qu’il décolle, il s’y accroche avec le grappin – la prise de Halo Infinite sur un grappin – en le chronométrant pour qu’il débarque exactement au sommet du lancement. Et il ne fait pas que des ultro-sauts pour faire des ultro-sauts. Au lieu de cela, il prépare les choses pour atterrir au sommet de l’une des flèches de Halo Infinite (des structures que je ne décrirai pas en détail par souci des spoilers).

G/O Media peut toucher une commission

43% de réduction

Mini-téléviseur DEL TCL de 75 po

Normalement à 2 300 $, la série TCL 6 dispose d’un écran 4K QLED avec Dolby Vision et HDR10+ et d’un accès à des milliers d’applications sur Google TV.

Mint Blitz dit qu’il a fallu environ 20 minutes de bricolage pour affiner le timing exact. En fin de compte, dit-il, il a parcouru environ trois kilomètres. (En termes de taille, la carte de Halo Infinite est assez impressionnante, surtout si l’on considère que le développeur 343 Industries n’a pas créé de jeu en monde ouvert avant cela.) On ne sait pas s’il existe un moyen de s’arrêter à mi-arc, mais je suppose que pourrait être fait en utilisant la capacité du propulseur d’Infinite à stimuler la vitesse dans une direction opposée. Mint Blitz n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Kotaku.

Néanmoins, des exploits comme celui-ci ouvrent davantage la porte au speedrunning et rappellent étrangement des exploits similaires dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Plus tôt cet automne, les chasseurs de pépins ont conçu un mouvement appelé « glitch BLS », qui permet essentiellement à Link de voler sans entrave sur la carte.

À une douzaine d’heures pour une course de chemin critique, Halo Infinite n’est pas un jeu très long, en particulier parmi certains des autres jeux de tir ouverts et ouverts (salut, Far Cry et autres jeux Ubi). Mais l’une des baisses de temps les plus importantes consiste à passer d’un point de cheminement à un autre. Contourner cela pourrait réduire considérablement le nombre d’heures.

Et puis il y a le fait que, oh, d’accord, ce jeu n’est même pas encore sorti. Imaginez ce que les coureurs de vitesse et les chasseurs de glitch découvriront dans un, deux, cinq ans. Les possibilités, semble-t-il, sont infinies. (Vous êtes viré -N.D.E.)