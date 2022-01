Halo Infinite Glitch permet aux joueurs d’échapper à la première mission

Vers l’infini et au-delà !Gif : Termacious Trickocity / Microsoft / Kotaku

Les joueurs ont déjà découvert un tas de bouffonneries involontaires, loufoques et qui brisent la physique depuis le lancement de Halo Infinite, et une nouvelle vidéo montre qu’avec l’aide d’une bobine de fusion, du grappin et de bons vieux sans écrêtage , vous pouvez vous lancer dès la sortie de l’énorme vaisseau Banni dans lequel vous démarrez le jeu.

Harc sur la chaîne YouTube Termacious Trickocity a découvert le problème, ce qui leur a permis à la fois de s’échapper des confins du navire et d’explorer la salle de cinématique à la fin de la mission Warship. Voici comment procéder :

Après s’être frayé un chemin à travers la mission Warship, Harc saute sur et s’accroche à une bobine de fusion explosive qu’ils ont placée dans le coin d’une porte barricadée. L’élan gagné par leur Master Chief précis sans pinces à grappin à travers la limite de la coque du navire, le faisant atterrir au-dessus du plafond d’un couloir. Liberté! Après s’être rapidement agrippés au sommet du navire, ils se frayent un chemin dans le couloir sur les poutres en acier du plafond jusqu’à ce qu’ils atteignent la salle de cinématique. Saisir Master Chief dans sa porte lui permet d’entrer sans déclencher la cinématique.

Cool, mais s’il vous arrive de vouloir être parmi les stars, vous pouvez y aller aussi. Faites juste attention à suivre le chemin exact indiqué dans la vidéo, car un faux pas peut vous laisser coincé dans l’espace, et personne ne le veut.

Pour atteindre l’espace, Harc répète le même tour de détourage pour sortir du vaisseau, mais avec une deuxième bobine de fusion en main, il quitte le chemin qui mène à la salle de cinématique et tombe sous le vaisseau. Là, Spider-Man se fraie un chemin sous et autour de son extérieur inachevé jusqu’à ce qu’ils atteignent le champ de force rouge à la fin de la salle de cinématique. Après avoir installé leur fidèle bobine de fusion et pris la position de saut de grappin, ils se propulsent dans l’espace, où ils s’agrippent en toute sécurité aux débris flottants. Eh bien, en quelque sorte en toute sécurité. Je ne sais pas combien de temps un Master Chief peut survivre là-bas.

Les astuces d’évasion de carte sont toujours amusantes et impressionnantes, mais ce qui rend cet exploit encore plus louable, c’est que Harc a dû faire cette évasion en une seule prise afin d’enregistrer une course réussie. Si vous ratez une opportunité de grappin ou déclenchez une cinématique en essayant, vous devrez répéter le processus à partir de zéro. Merci pour votre service, Harc.