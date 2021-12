Halo Infinite Glitch rend les véhicules Warthog et Mongoose minuscules

Gif : 343 Industries / Kobold Rogue / Kotaku

Malgré ses attributs d’opéra spatial chauviniste, la franchise Halo se trouve souvent à cheval entre le sérieux et l’humour. Le dernier exemple de ce phénomène est un problème qui voit les jeeps Warthog omniprésentes de la série se réduire à des proportions comiques lors des matchs multijoueurs.

Ces minuscules phacochères, ou « Hoglets » comme les membres de la communauté Halo les ont affectueusement surnommés, semblent apparaître au hasard.

Si l’on se fie aux dates de ces vidéos, ce problème existe dans Halo Infinite depuis des mois, avec quelques apparitions pas plus tard qu’hier.

Et cela ne se limite pas non plus à un seul type de véhicule : il existe également des images du Mongoose, un transport de type VTT à deux places, recevant le même traitement.

Plutôt que d’être contrariés, les fans sont pour la plupart épris du problème, certains demandant même à 343 Industries de garder les véhicules hilarants dans le jeu.

« Les Hoglets devraient être dans [the Fiesta playlist]», a écrit un utilisateur sur r/LowSodiumHalo, un subreddit consacré à une conversation Halo plus légère que nous n’en avons vu ailleurs. « Des petites versions de tous les véhicules ! Mais c’est aléatoire.

« Ce serait excellent pour Forge », a ajouté un autre. « Des fusées Rainbow Road ou quelque chose comme ça. Pourrait faire des tas de choses.

G/O Media peut toucher une commission

« Je dis peu de tout », a suggéré un troisième. « Des petits fantômes, des petits spectres, des petits Scorpions, des petits Banshees. Et nos Spartiates grandeur nature qui pendent dehors. Appelez-le ensuite « Micro Machines ».

En regardant les images ci-dessus, je ne peux m’empêcher d’être d’accord. Le mode multijoueur Halo a toujours été une diversion amusante et idiote par rapport aux campagnes solo trop militaristes de la série. Pourquoi ne pas implémenter des karts à pédales, au moins dans un mode séparé spécialement conçu pour leur utilisation ?

343 Industries, je sais que vous avez beaucoup à faire, avec le jeu complet qui sort aujourd’hui et tout, mais faites ce qu’il faut et rendez ces petits véhicules officiels.