Halo Infinite grimpe dans les charts Steam

À peine un jour après la sortie surprise anticipée du multijoueur de Halo Infinite, le jeu a fait ses débuts en tête du classement quotidien de Steam en tant que troisième jeu le plus joué de la plate-forme. Au moment de la rédaction de cet article, la liste des meilleurs jeux de Steam montre le jeu avec un pic de 24 heures de 272 586 joueurs simultanés, le nombre de joueurs actuel n’étant pas trop loin derrière.

La sortie multijoueur surprise du jeu a rapidement dépassé les favoris de Steam comme Apex Legends et PUBG, ainsi que le récent MMO New World d’Amazon, derrière DOTA 2 et CS:GO.

Il convient également de noter que les graphiques Steam ne montrent pas toute l’étendue de la popularité de Halo Infinite, car le jeu a également été lancé via l’application Xbox de Windows. En fait, selon l’analyste de l’industrie Daniel Ahmad, Halo Infinite est déjà devenu le titre Xbox Game Studios le plus réussi en termes de lancement sur Steam.

Le multijoueur Halo Infinite, qui a lancé * regarde la montre * il y a environ 2,5 heures, a déjà dépassé les 162 000 utilisateurs simultanés de pointe sur Steam.

Cela en fait le titre Xbox Game Studios le plus réussi de tous les temps sur Steam

Halo MCC atteint 161 000 PCCU

Forza Horizon 5 atteint 81 000 PCCU. pic.twitter.com/lgMLNISeaw – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 15 novembre 2021

Depuis le tweet d’Ahmad, le nombre maximal d’utilisateurs simultanés d’Infinite est passé à 272 586, ce qui le place à des kilomètres d’avance sur les autres titres Xbox. Halo: Master Chief Collection de 2019 a culminé à 161 024 joueurs simultanés, tandis que la récente version de Forza Horizon 5 n’a jusqu’à présent vu que 81 096 joueurs simultanés sur Steam.

Seul le mode multijoueur gratuit d’Infinite est sorti jusqu’à présent, il sera donc intéressant de voir si la sortie de la campagne complète du jeu le 8 décembre entraînera une nouvelle augmentation du nombre de joueurs Steam. Pour découvrir le multijoueur par vous-même, voici toutes les façons dont vous pouvez télécharger et jouer à Halo Infinite maintenant.

