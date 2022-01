Halo Infinite, Hitman 3, Plus

Image : IO Interactive / Housemarque / Deck Nine / Kotaku

Voici, comme c’est notre habitude chez Kotaku, nos choix collectifs pour les 12 meilleurs jeux de l’année écoulée, partagés au début du nouveau. Mais avant de passer aux jeux, je veux dire quelques mots sur la liste, et pourquoi nous la présentons comme nous le faisons, sans classement, par ordre alphabétique.

Kotaku, comme tout site, est une collection d’individus, chacun avec ses propres voix, goûts et perspectives. Bien que nous fassions de notre mieux pour arriver à une liste qui reflète ce que nous considérons collectivement comme les meilleurs jeux de l’année écoulée, eh bien, la vérité est que les jeux, comme toute forme d’art ou support, sont subjectifs, et aucune liste de 12 peut en fait saisir la complexité de nos opinions qui se chevauchent et divergent. Alors que la plupart d’entre nous aiment la plupart de ces jeux, nous ne les aimons pas tous, et il y a quelques jeux que certains d’entre nous pensent fortement qu’ils devraient être ici qui ne le sont pas. C’est comme ça que ça se passe. Des choix difficiles ont été faits.

Choisir un seul jeu de l’année réduirait encore plus cette complexité, en particulier dans une année comme celle-ci, dans laquelle tant de jeux excellaient de tant de manières différentes que les mesurer les uns par rapport aux autres semble peut-être manquer le point. Comment pouvez-vous vraiment évaluer Unpacking par rapport à Halo Infinite ? Cette liste nous permet de présenter les deux jeux, aussi différents soient-ils, comme parmi les meilleurs de l’année, emblématiques de la merveilleuse variété de façons dont les jeux peuvent nous divertir et nous offrir des expériences significatives. Nous pouvons mettre le micro-budget et l’AAA sur un pied d’égalité, en reconnaissant que le paysage des jeux serait considérablement diminué si l’un d’entre eux manquait.

Une partie de ce que j’aime dans la lecture de critiques de grands jeux, c’est de voir l’éventail des perspectives, de lire un argument célébrant un jeu que je n’aime pas ou de me disputer contre un jeu que j’admire. Cette liste manque de nos voix individuelles, mais heureusement, pour obtenir une image plus complète de nos goûts individuels, vous pouvez (et devriez) lire les listes personnelles d’Ari, Fahey, Ian, Jeremy, John, Luke, Renata, Sisi et Zack. Et si vous voulez en savoir plus sur l’un des jeux de cette liste, chacun est lié soit à notre critique, soit à une autre couverture qui devrait vous dire quelque chose sur la façon dont il a gagné sa place ici.

Sans plus tarder, voici les jeux de l’année de Kotaku pour 2021, par ordre alphabétique. Voyons maintenant ce que 2022 nous réserve, d’accord ?

