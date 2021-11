Halo Infinite : il vous faudra bientôt six parties pour gagner un niveau Battle Pass, au lieu de 20

Lorsque Halo infini a d’abord répondu aux préoccupations des joueurs selon lesquelles la progression des passes de combat était trop lente, il a ajouté des défis par match qui vous récompenseraient avec 50XP par match terminé. Cela signifiait que vous obtiendriez 500XP en six matchs. C’était un début, mais les joueurs avaient toujours l’impression que la progression était trop lente.

Maintenant, après avoir noté que les problèmes de progression étaient « en haut de la liste » pour l’équipe de développement hier, nous avons déjà entendu comment le studio va faire en sorte que votre temps se sente mieux récompensé.

Le responsable de la communauté John Junyszek a expliqué sur Twitter que le jeu va introduire des récompenses plus importantes et plus raisonnables pour les joueurs afin de mieux payer au début de vos sessions de jeu.

« Lorsque nous avons apporté notre changement initial à la progression, qui a ajouté des défis quotidiens » Jouez à 1 jeu « , mis à jour les défis hebdomadaires et doublé la durée des boosts 2XP, nous avons promis de surveiller les données et d’apporter des modifications supplémentaires si nécessaire. Maintenant, il est temps d’y donner suite », a-t-il expliqué sur Twitter.

« Après avoir vu comment XP était gagné avec ces changements, nous avons remarqué que les joueurs commençaient leurs sessions avec des paiements plus lents que nous le souhaiterions. »

En conséquence, l’équipe augmentera les gains d’XP pour les six premiers jeux auxquels vous jouez chaque jour. Voici un aperçu de la façon dont cela va secouer:

1er jeu = 300XP 2ème jeu = 200XP 3ème jeu = 200XP 4ème jeu = 100XP 5ème jeu = 100XP 6ème jeu = 100XP 7ème + jeu = 50XP

Cela signifie que vous avez un niveau de passe de combat garanti, par jour, si vous jouez au moins six matchs. C’est bien mieux qu’avant ; sans boosters ni défis, la version précédente de Halo Infinite vous prend 20 jeux pour obtenir un niveau. Cependant, on ne sait pas encore quand ces changements seront introduits.

Et ce n’est pas tout : Junyszek a noté qu’il y aura plus de changements à venir, mais que les changements plus importants prennent plus de temps à mettre en œuvre. Alors tenez bon.

Si vous souhaitez accélérer encore plus la vitesse à laquelle vous déverrouillez les niveaux dans la passe, pourquoi ne pas consulter notre didacticiel Halo Infinite multiplayer pour quelques conseils de mise à niveau faciles. En espérant que vous n’en aurez pas besoin de toute urgence, bientôt.