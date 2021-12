Halo Infinite m’a complètement vendu sur la manette Xbox Elite

Jusqu’au mois dernier, je pensais vraiment que le Manette Xbox Elite était surfait. Je pensais que c’était une petite nouveauté idiote qui, en fin de compte, était destinée aux personnes qui voulaient dépenser de l’argent et avoir quelque chose de chic. Comme j’avais tort.

Je n’ai même pas fini par garder ma manette Xbox Elite « série 1 ». Je l’ai utilisé pendant un certain temps, mais j’ai finalement découvert que je n’utilisais pas les ajouts et les ajustements qui rendaient le périphérique spécial. Je l’ai donné après ne pas l’avoir utilisé pendant des mois. Les palettes étaient froides, mais elles tombaient trop facilement à l’arrière du contrôleur. Les déclencheurs améliorés étaient sympas, mais rien d’enthousiasmant, du moins dans les jeux auxquels je jouais activement à l’époque.

Bien que je n’aie jamais cliqué avec la manette Elite, je suis aussi un mug avec beaucoup de nostalgie pour l’âge d’or de la série Halo, en particulier le battage médiatique autour de Halo 3. Alors, quand Xbox a dévoilé une édition limitée sur le thème Halo Infinite Elite contrôleur… Je l’ai commandé. Alors même que je tapais les détails de ma carte de crédit, je me sentais comme un idiot – j’avais déjà un de ces contrôleurs et je m’en débarrassais, alors pourquoi en achetais-je un autre ? Maintenant, je joue avec, mais je suis content de l’avoir fait./p>

C’est peut-être dû à Halo Infinite lui-même. C’est peut-être dû aux améliorations apportées à la variante « série 2 » du contrôleur Elite, qui aurait été améliorée à tous points de vue par rapport à l’original. En vérité, j’ai l’impression que c’est un mélange des deux. Le résultat final est le même, cependant : ce contrôleur fonctionne maintenant pour moi et est devenu mon contrôleur principal sur Xbox et PC.

Les palettes à l’arrière ne tombent plus si vos doigts les brossent dans le mauvais sens. Il est livré avec plus d’accessoires à échanger pour personnaliser votre expérience. Il a maintenant une batterie interne de 40 heures plutôt que d’utiliser de vieux double-A embêtants. Il possède même de toutes nouvelles fonctionnalités telles que le contrôle de la tension de la manette et une étape supplémentaire sur les verrous de la gâchette. Alors, oui, la série 2 est meilleure à tous points de vue.

Mais aussi : si un jeu semble conçu pour ce contrôleur – ou plutôt, si ce contrôleur semble conçu pour n’importe quel jeu – c’est Halo. Quand j’ai eu le dernier contrôleur Elite, j’étais dans une sorte de période « off » avec Halo, mais maintenant je suis au fond du cou dans une obsession infinie, je peux vraiment voir la valeur d’un contrôleur comme celui-ci, en particulier à l’arrière configurable boutons de palette, où vous pouvez maintenant sauter ou recharger sans prendre le pouce des bâtons.

J’étais dans d’autres tireurs de compétition à l’époque où j’ai eu mon premier Elite, mais aucun d’entre eux ne s’est senti aussi bien avec qu’Infinite avec un. L’utilisation des palettes est devenue un tel réflexe que lorsque je me suis assis avec un autre contrôleur pour jouer en multijoueur l’autre jour, j’étais immédiatement pire. L’Elite est devenu mon nouveau défaut.

Alors, me voici en train de mettre mon mea culpa par écrit. J’ai dénigré le contrôleur Elite dans le passé, le qualifiant de gaspillage d’argent en raison de mon expérience parfois frustrante et jamais transformatrice avec sa première itération. Mais dans sa deuxième forme, je comprends. Je suis à bord, malgré les dépenses. Cela m’a-t-il vraiment amélioré à Halo ? Je ne suis pas si sûr. Mais il se sent certainement mieux dans les mains.