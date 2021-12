‘Halo: Infinite’ me fait à nouveau sentir comme un collégien

Je vais être honnête, je pensais que ma vie en jouant à des jeux FPS en ligne était terminée. Pas parce que je ne les aime pas, mais parce qu’ils ont cessé de m’aimer en retour. Je flirtais avec une nouvelle allumeuse de temps en temps, réalisant à chaque fois en quelques jours que je ne l’avais plus. Je mourrais un tas de fois, sans jamais vivre cette séquence de meurtres amusante que j’attendais. Pire encore, je serais éliminé immédiatement dans Rainbow Six: Siege et un adolescent de 13 ans me jurerait dessus. Je n’ai pas besoin de ce genre de négativité dans ma vie.

Puis Halo : Infinite est arrivé et m’a appris à aimer à nouveau.

Halo: Infinite est entièrement sorti mercredi après plusieurs semaines de mise à disposition par Microsoft du multijoueur gratuit. Aussi excité que je sois à l’idée de plonger dans la nouvelle campagne, je ne peux pas m’arrêter de jouer à Slayer et Big Team Battle. Le jeu étant gratuit, tout le monde peut plonger et tout le monde peut attraper ces mains.

Je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi la magie est de retour. Pourquoi ce Halo spécifique est celui qui me ramène dans le giron. Je peux vous dire que la joie sans fin, « un tour de plus » vient d’effacer absolument ces enfants. Des années de frustration refoulée envers les joueurs « ROBLOXFAN69 » et « TorturedSoul_420 » brillent à la pointe de mon pistolet à plasma chargé alors que je les laisse tomber avec le combo pistolet-fusil de combat classique connu par tous les joueurs Halo de la vieille école. Alors que ces enfants essaient désespérément de me tirer dessus à bout portant, parce qu’ils ne connaissent pas le pouvoir Halo de la mêlée, je les laisse tomber avec la crosse de mon fusil.

Bien sûr, ils peuvent être habitués à faire sauter des lapins à cause de Fortnite, mais je connais tous les points d’étranglement de « Blood Gulch », qui a été repensé comme la carte « Fragmentation », mais les mêmes principes s’appliquent. Maintenant, c’est moi qui les fais pleurer. Je suis le signe avant-coureur de la mort. Je fais l’expérience de la joie de caqueter de manière maniaque en devenant le Master Chief.

Il y a si peu de moments dans la vie qui vous font vous sentir plus jeune. Lorsque je démarre Halo : Infinite, le monde fond. Se souvenir de payer l’hypothèque, s’assurer que la lessive est faite, penser à ce que je prépare pour le dîner de demain, les devoirs de ma fille sont-ils faits ? Tout disparaît. Je reviens à mes principales préoccupations à l’université : avons-nous des ramen ? Le réfrigérateur à bière est-il rempli ?

Ce genre d’évasion n’a pas de prix dans la mi-trentaine. Le temps dont je dispose pour jouer s’est en grande partie évaporé, mais c’est tellement merveilleux de démarrer Halo: Infinite, d’entendre cette musique et de réaliser que ma mémoire musculaire ne m’a pas échappé.

Le monde du jeu vidéo est le « vieil homme » le plus prononcé que j’aie ressenti dans ma vie. Les enfants n’ont aucune idée de comment nous l’avons utilisé. Ils peuvent jouer en ligne avec n’importe qui en un instant, nous avons dû installer des câbles Ethernet dans tout notre appartement de deux chambres pour prendre en charge trois téléviseurs jouant Halo sur LAN. Nous avons crié, avec nos voix, entre les étages, pour communiquer nos déchets.

Tout cela m’a préparé. M’a préparé pour l’instant. Ces enfants n’ont aucune chance. Les enfants sont notre avenir, mais je suis leur présent. Désolé les enfants, votre garçon est de retour. Merci Halo : Infinite de m’avoir à nouveau appris la joie des tireurs.