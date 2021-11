Halo Infinite Multiplayer a des tricheurs parce que c’est bien sûr le cas | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, DeVante parle des joueurs de Halo Infinite qui utilisent les réseaux sociaux pour signaler des cas de triche et de piratage dans le jeu. Ce problème semble être plus répandu sur PC et, par conséquent, les joueurs demandent à 343 d’introduire une bascule de jeu croisé afin que les joueurs sur console puissent plus facilement éviter les tricheurs.

DeVante parle également de Jerry Hook de 343 révélant que des mises à jour plus «robustes» sont à venir pour le système de progression multijoueur de Halo Infinite. Ce système a été critiqué presque immédiatement après le lancement du multijoueur du jeu le 15 novembre pour être lent et trop basé sur les défis.

Plus tard dans la vidéo, le responsable de la communauté de 343 réagit aux plaintes de Halo Pro LxthuL concernant le matchmaking classé et promet de partager des mises à jour plus détaillées sur une solution.