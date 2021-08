Halo Infinite Multiplayer Hands-On: Great Guns, Evil Bots

Capture d’écran : 343 industries / Microsoft

Au cours du week-end, 343 Industries a laissé un groupe de joueurs enthousiastes découvrir le premier «vol» public de Halo Infinite. Sur le papier, le vol était un test technique, destiné à voir comment les serveurs fonctionnent sous pression et comment les bots, une série d’abord, se compareraient à des joueurs humains réels. Mais, vraiment, cela signifiait une chose très simple : nous devons jouer à Halo Infinite ! Le vol s’est officiellement terminé il y a quelques heures à peine. De toute évidence, les plus grands fans de Halo de Kotaku – l’écrivain Ari Notis et le rédacteur en chef du week-end Zack Zweizen – ont dû se renseigner un peu sur ce que nous avons joué.

Ari Notis : Zack ! Vous et moi avons tous les deux passé la majeure partie de ce week-end à jouer à Halo Infinite’s don’t-call-it-a-beta-mais-allez-y-c’est-fondamentalement-une-bêta. Après y avoir consacré du temps, que pensez-vous des perspectives d’Infinite ? Plus ou moins optimiste que vous ne l’étiez, disons, il y a un mois ?

Zack Zwiezen : Tellement plus optimiste ! Je n’attendais pas grand-chose de cette bêta-pas-bêta parce que j’étais tellement déçu par Halo 5 et tellement déçu par Halo 4, les deux derniers jeux Halo créés par 343. Ensuite, cela a été retardé, la première séquence que nous avons vue était Ce n’est pas incroyable et le manque de mises à jour par la suite m’a rendu nerveux. Je ne savais donc pas à quoi m’attendre et je suis ressorti impressionné et tellement excité de jouer à Halo Infinite. Cela ressemble à Halo!

Ari : Oui! Ils ont vraiment convaincu que Halo se sent ici. Cela dit, je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions autour de l’entrée de la série à laquelle cela ressemble – qu’en est-il du manteau de 5, des conceptions d’armes de CE, des capacités à usage unique de 3, etc. sais, pour moi, ça ne ressemble à aucun autre Halo. Il semble totalement nouveau, mesurable sur ses propres mérites plutôt que par rapport aux jeux précédents.

Zack : Ouais, pour être clair quand je dis que j’ai l’impression d’avoir Halo, je veux dire que c’est comme… Halo ! Comme, pas un jeu spécifique ou quoi que ce soit, mais l’ambiance générale et le flux de la série dans son ensemble. Et vous avez raison, certaines parties ressemblent à Halo 5, Halo Reach, Halo 3, etc. J’ai joué. Je veux dire, avez-vous utilisé ce pistolet ! Mince.

Ari : Duuude, j’adore le pistolet cette fois-ci. Vous pouvez changer d’arme si rapidement qu’il est vraiment à la hauteur de son homonyme, le Sidekick. (Ça doit être un record pour le temps T-moins-à-jeu de mots, non ?) Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de certaines des nouvelles armes, cependant? Ou ceux complètement remaniés, comme le fusil de chasse ?

Zack : Oh… Pourquoi avez-vous évoqué le fusil de chasse si tôt. Le nouveau est bien. C’est bon. Je ne… C’est bon. Je pense toujours que c’est terrible et peut-être illégal que le shotty classique soit parti. Je m’en remettrai un jour. Pas aujourd’hui. Pas aujourd’hui!

Ari : Attendez… Est-ce que c’est parti ? Ou n’était-il tout simplement pas inclus dans ce vol ? (Je sais que seule une partie de l’arsenal total a été intégrée à celui-ci, c’est pourquoi nous ne pouvions pas utiliser certaines armes montrées dans les bandes-annonces, comme l’épée énergétique.)

Zack : Je ne suis pas sûr. Espérons qu’il revienne. En ce qui concerne les autres armes, je suis amoureux du fusil de type DMR.

Ari : Le Commando ?

Zack : Oh, ouais, cette chose bascule.

Ari : Donc, une histoire amusante à ce sujet… J’ai, comme vous, initialement fait cette comparaison DMR, et j’ai passé une journée entière (ne retirez pas ma carte de joueur)… à l’utiliser comme un fusil à un coup. Je ne savais pas que c’était automatique.

Zack : Oh, je pense qu’on doit maintenant te virer. Je suis vraiment désolé que cela se produise au milieu d’un chat VG comme celui-ci, mais oui, c’est tout. Pardon.

Ari : Mince. SE DÉCHIRER.

Zack : Avez-vous gâché le tout avec les morceaux d’entraînement? J’ai l’impression que ceux-ci sont si intelligents et m’ont aidé à comprendre beaucoup de nouvelles armes à feu.

Ari : [The VG Chat Slack channel is filled with an omnipresent cacophony of one thousand crickets.]

Zack : Ari !! Passons à autre chose… J’ai vu des gens se plaindre que ce jeu semble trop lent. Je ne sais pas ce que vous ressentez à ce sujet, mais je pense que c’est lent dans la façon dont je veux que Halo soit.

Ari : Eh bien, cela revient au point que vous avez dit à propos d’Infinite qui cloue vraiment la sensation de Halo, n’est-ce pas? À un niveau fondamental, Halo n’est tout simplement pas aussi rapide que, je ne sais pas, Battlefield ou Titanfall ou Apex ou autre. Le genre du jeu de tir a beaucoup évolué au cours des six dernières années, depuis la dernière fois que nous avons eu un Halo. Je pense que les gens qui se plaignent de sa lenteur relative pourraient demander une chose non-Halo à Halo, si cela a du sens?

Zack : Sûr. Je pense que nous avons passé la majeure partie de la dernière décennie avec des tireurs comme Titanfall et les nouveaux Dooms rompant avec la sensation plus lente des tireurs sur console du passé. Il est naturel que beaucoup trouvent décevant le retour à une action plus lente. Mais je pense aussi que Halo doit être Halo pour réussir. La série a essayé dans le passé de rivaliser directement avec les tireurs modernes et elle ne réussit jamais. Pour moi, Halo ne consiste pas à voler autour des cartes comme un animal sauvage. Il s’agit de se déplacer avec détermination, d’utiliser correctement les armes puissantes du niveau et d’essayer de trouver les bons moments pour attaquer.

Ari : Droite! D’où l’ajout le plus cool du jeu, le Grappleshot. Avez-vous eu l’occasion de l’utiliser beaucoup? J’aurais aimé couper ça, parce que vous ne me croirez jamais, mais je l’ai utilisé pour tirer sur quelqu’un, puis je l’ai écrasé avec un marteau à gravité et c’était peut-être la chose la plus excitante que j’aie jamais faite dans un jeu vidéo.

Zack : Eh bien tout d’abord, non, je ne te crois pas du tout. Mais le peu de temps que j’y ai passé était amusant. J’ai l’impression qu’il a besoin d’un peu plus de réglages et de retours d’informations, j’avais l’impression que je n’étais pas en mesure de m’attaquer aux endroits où je pensais que j’aurais dû le faire. Mais je pense qu’en général, le retour des équipements de type Halo 3 pourrait être l’une des parties d’Infinite dont on parle moins. C’est une décision intelligente, je pense! Avoir de l’équipement au lieu de, je ne sais pas, des avantages, signifie qu’ils font partie du match. Vous voyez quelqu’un utiliser un Grappin ? Tuez-les et volez-le pour vous-même. C’est de la bonne merde.

Ari : C’est en effet super cool, mais pensez-vous que l’équipement lui-même pourrait ou devrait avoir plus d’utilisations dans la sortie éventuelle ? Vous obtenez entre une et trois activations pour chaque pièce d’équipement. Donc, chaque fois que vous voyez quelqu’un utiliser un mur de bouclier ou un camouflage actif, au moment où vous le tuez, il y a de fortes chances qu’il soit déjà parti. Le nombre d’utilisations doit-il être porté à, disons, cinq ? Ou est-ce que cela permettra aux joueurs de simplement spammer la merde avec ce truc?

Zack : Ce serait bien si ce genre de choses pouvait être modifié dans différents modes et listes de lecture. Dans l’état actuel des choses, je pense que le garder bas vous oblige à être intelligent avec la façon dont vous utilisez le matériel et cela signifie que même si vous tuez quelqu’un et obtenez son bouclier, vous feriez toujours mieux d’obtenir votre propre équipement à partir des différents emplacements sur la carte où les trucs se reproduisent. Cela dit, j’adorerais un mode qui vous donne juste des grappins et des fusils de chasse sans fin.

Ari : Oh, je l’achèterais comme un jeu autonome.

Zack : Bien qu’il s’agisse d’un test technique limité et que je comprends cela, j’étais triste que nous n’ayons eu aucun véhicule. C’est une grande partie de la formule Halo et à quel point tout cela est agréable, je suis ravi de voir comment 343 gère les véhicules dans Infinite.

Ari : C’est intéressant, car vous pouvez les voir directement dans les menus de personnalisation. Peut-être dans le prochain test ? Pour ma part, je suis curieux de voir quels modes la communauté propose, comme le Grappleshotgun que vous avez mentionné (il devrait absolument s’appeler ainsi), ou d’autres idées totalement folles que nous ne pouvons même pas imaginer pour le moment, n’ayant pas accès à tous les armes et les véhicules et les paramètres et ainsi de suite.

Zack : Oui. Je suis excité pour un jeu Halo ! Quelle conception ! Mais vraiment, ça fait longtemps que je n’ai pas été aussi étourdi à l’idée de jouer à Halo. Et c’est encore plus fou de penser que ce sera free-to-play. Ce jeu sur lequel nous nous déchaînons va être gratuit.

Ari : Oui, compte tenu de la nature du jeu gratuit – et du fait que 343 s’est engagé à le mettre à jour régulièrement depuis un certain temps – le multijoueur finira par être l’un des plus importants à ce jour. Peut-être même plus gros que Halo 3.

Zack : C’est très possible. Ajoutez le jeu croisé avec PC et Xbox One et il devient clair que 343 s’engage à faire jouer le plus de personnes possible à ce nouveau jeu Halo. Ce qui est cool. Je manque juste de jouer une tonne de Halo avec des gens. Maintenant, tous ceux que je connais qui ne s’appellent pas Ari n’auront aucune excuse pour sauter le prochain jeu Halo multijoueur. Mais nous avons encore du temps avant sa sortie, et d’ici là, nous aurons plus de chances de jouer à ces versions en développement. J’ai hâte de voir comment tout évolue.

Ari : Oui, il s’agit clairement d’un travail en cours, malgré la sensation et le jeu excellents. Quelle est la chose que vous aimeriez voir changer d’ici le lancement éventuel ? Vous savez, en plus des pastèques réalistes et explosives, bien sûr.

Zack : En dehors des choses qui vont certainement s’améliorer, comme les performances et la stabilité, je ne suis pas sûr de changer quoi que ce soit. Je sais que les experts sérieux de Halo souligneront que ce pistolet a trop de recul ou que cette caisse est trop petite et ne fournit pas assez de couverture pour un itinéraire particulier ou autre. Mais pour moi, c’était comme un Halo bien et solide. Et j’espère que 343 ne s’inquiète pas autant de ce que pensent les joueurs d’esport. Ne les offensez pas, mais cela peut souvent vider le plaisir d’un jeu si vous l’équilibrez en enfer. (Voir : Destiny PvP.) Je pense que ce qui a rendu les anciens titres Halo si forts, c’est à quel point ils ont peu changé après coup. Vous apprenez le jeu et vous vous adaptez au lieu de demander aux développeurs de s’adapter à vous.

Ari : C’est une excellente façon de le dire, et je suppose que je n’ai jamais vraiment pris en compte le peu de correctifs ou de réglages hebdomadaires que les jeux précédents ont reçus. Ils ont juste… lancé avec la balance en tandem. Et d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, cette récolte d’armes et ces trois cartes sont vraiment méticuleusement bien équilibrées. Même le fusil d’assaut est bon maintenant !

Zack : Oui! J’ai l’idée que les jeux doivent être équilibrés et tout ça. Mais j’espère qu’Infinite n’essaie pas de changer tout le temps pour apaiser les joueurs bruyants sur Twitch. Oh, aussi avez-vous vu ces poulets sur cette carte ?

Ari : Ai-je? J’en ai tiré, genre, huit.

Zack : Putain de merde. Tu es un monstre. Ils étaient juste effrayants !

Ari : Écoutez, j’avais besoin de m’entraîner à la cible d’une manière ou d’une autre, j’ai clairement sauté les exercices d’armes, et ces bots n’étaient – comme vous l’avez souligné ce week-end – rien à se moquer !

Zack : Oh, ces robots m’ont tellement excité. Cela pourrait-il signifier que si quelqu’un rage-quitte mon équipe n’est pas foutue !

Ari : Alors, c’est marrant que tu mentionnes ça. (Avant d’aller plus loin, je tiens également à préciser que « huit » était une exagération. En réalité, c’était trois.) -une-bêta. Je ne sais même pas s’il est possible de quantifier à quel point un changement est énorme et extrêmement positif. Pas seulement comme une assurance contre les rageux, mais aussi pour ceux qui ont une connexion Internet de mauvaise qualité, des pannes de courant, des animaux indisciplinés qui mâchent des câbles électriques…

Zack : C’est un ajout intelligent et je pense que cela va beaucoup aider. Je ne sais pas combien de fois dans les anciens jeux Halo je me retrouvais dans des matchs où une équipe abandonnait laissant un joueur seul à souffrir. Et je m’attends à ce que certaines de ces intelligences de l’IA apparaissent également dans la campagne principale ! Peut-être que mes marines ne mourront plus en quelques secondes.

Ari : Allez, Zack, Halo Infinite est vraiment bon, mais soyons réalistes ici.

Zack : Vrai. De plus, même si je suis heureux que Halo évolue de manière intelligente – en ajoutant des bots et des modes d’entraînement – je ne veux pas que certaines des parties classiques disparaissent. Dumb marines, je t’aime. Je ne veux pas que tu partes.