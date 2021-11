Halo Infinite n’a pas d’édition collector officielle

L’un des plus gros jeux de l’année, Halo Infinite, ne reçoit pas d’édition collector officielle de 343 Industries.

La semaine dernière, une liste Halo Infinite Collector’s Edition est apparue chez Walmart. Il a été limité à 10 000 exemplaires et s’est épuisé peu de temps après. Il n’est encore apparu sur aucun autre détaillant comme Amazon ou Best Buy.

Brian Jarrard, directeur de la communauté de 343, est intervenu sur Twitter pour clarifier la situation, écrivant : « Puisque quelques personnes ont posé des questions à ce sujet, je peux confirmer que, bien que divers détaillants dans le monde soient censés proposer leurs propres forfaits personnalisés, il n’est pas une édition Collectors/Ultimate « officielle » pour Halo Infinite. Consultez votre revendeur préféré pour les options ! »

Il semble donc que différents détaillants réunissent un tas de marchandises et de goodies Halo Infinite pour créer leurs propres packages « Collector’s Edition ». À l’heure actuelle, Walmart est le seul détaillant à proposer un tel forfait. Il est livré avec des éléments tels qu’une réplique de lampe Energy Sword, un livre en acier et un mini-artbook, tous réunis dans une boîte extérieure soignée de marque « Halo Infinite ». Cela a certainement l’air « officiel », sinon rien d’autre !

Bien que cela semble être une opportunité manquée pour une sortie aussi importante, Microsoft a déjà célébré Halo Infinite avec sa console sur le thème de la Xbox Series X en édition limitée et sa manette Elite.

Halo Infinite sera lancé le 8 décembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. La partie multijoueur sera gratuite et le jeu est disponible le premier jour pour les membres Xbox Game Pass. Jusqu’à présent, la série Halo s’est vendue à 81 millions d’exemplaires au cours de ses 20 ans d’existence.

