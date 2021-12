Halo Infinite n’a pas encore Grifball, alors jouez-le dans Halo: MCC

Si vous espérez sortir votre marteau à gravité et rester coincé dans Grifball, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que Grifball est de retour dans Halo : The Master Chief Collection. La mauvaise nouvelle est qu’il n’arrivera pas sur Halo Infinite, comme les fans l’espéraient, du moins pas encore.

Grifball, le mode de jeu sur le thème du sport impliquant des bombes et des marteaux à gravité, a été créé à l’origine comme un gag pour la série Red vs Blue de Rooster Teeth, et a ensuite été développé en un mode de jeu créé par des fans, avant d’être finalement officiellement adopté dans la série. Ces jours-ci, il tourne régulièrement dans les listes de lecture de Halo: The Master Chief Collection.

Cependant, certains fans espéraient que Grifball ferait ses débuts dans le nouveau multijoueur Halo Infinite. 343 Industries n’a toujours pas annoncé si le mode de jeu fera partie du dernier jeu Halo, mais il est encore tôt avec la campagne solo du jeu qui ne devrait sortir que le 8 décembre.

Nous pouvons espérer que Grifball finira par se frayer un chemin vers Halo Infinite – peut-être en 2022, une fois la campagne solo publiée – mais pour l’instant, les fans peuvent toujours se retrouver coincés dans une partie de Grifball ou deux dans la Master Chief Collection.