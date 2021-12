Halo Infinite ne fonctionne pas bien avec le résumé rapide de Xbox

Image : 343 industries

343 Industries dit aux joueurs de Halo Infinite de ne pas utiliser Quick Resume, une fonctionnalité clé de la Xbox Series X/S, de peur de manquer des produits cosmétiques multijoueurs spéciaux.

Au cours de la campagne Halo Infinite, des caches cachées appelées Mjolnir Armories peuvent être trouvées pour débloquer des options de personnalisation pour les modes multijoueurs en ligne du jeu. Ceux-ci incluent plusieurs revêtements d’armures, d’armes et de véhicules, ainsi que des bibelots comme des breloques Dogtag et une position d’avant-match inversée. Cela dit, si vous êtes hors ligne ou déconnecté des serveurs Halo Infinite, ce qui arrive souvent lorsque le jeu est suspendu avec Quick Resume, ils ne seront pas ajoutés à votre jeu.

« L’équipe est au courant et nous aurons éventuellement un correctif rétroactif (vous obtiendrez les produits cosmétiques que vous avez gagnés) », a récemment expliqué Brian Jarrard, directeur de la communauté 343 Industries, via Twitter. « Pour l’instant, je vous recommande de ne pas poursuivre une session de résumé rapide et de vous assurer que vous êtes en ligne avant de vous aventurer dans Zeta Halo. »

Outre ses prouesses techniques impressionnantes, Quick Resume était l’une des fonctionnalités clés que Microsoft a vanté dans la perspective du lancement de la Xbox Series X/S en novembre 2020. Je n’ai pas tout à fait compris (et je n’ai toujours pas, franchement) besoin pour pouvoir sauter dans et hors de cinq jeux à la fois, mais néanmoins, c’était un excellent exemple des sauts que cette dernière génération de consoles de salon était prête à faire.

Malheureusement pour tous les aspirants jongleurs de jeux vidéo, cependant, Quick Resume n’a guère été à la hauteur du battage médiatique de la pré-sortie. Au lancement, des jeux majeurs comme Assassin’s Creed Valhalla ne prenaient pas en charge cette fonctionnalité. Plus d’un an plus tard, les utilisateurs constatent toujours que Quick Resume supprime parfois les sessions et plante sans avertissement, en particulier avec les jeux qui nécessitent une connexion constante à Internet, ce qui, je pense, nous pouvons tous convenir qu’il est beaucoup trop nombreux de nos jours.

Dans le cas de Halo Infinite, vous ne pouvez souvent pas vous lancer dans une partie multijoueur après la reprise rapide, car le jeu pense que vous êtes hors ligne, ce qui vous oblige à redémarrer.

Halo Infinite est, selon la plupart des comptes, un très bon jeu. Faites juste attention (au moins pour l’instant) si vous aimez utiliser votre Xbox Series X/S au maximum, car cela va probablement vous laisser tomber.