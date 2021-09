Halo Infinite obtient de grandes batailles en équipe, deux bêtas et plus

Capture d’écran : 343 industries

Plus tôt cet été, le développeur 343 Industries a hébergé ce qui était essentiellement une version bêta de Halo Infinite, l’histoire de la quête d’un homme pour tomber amoureux d’un ordinateur. C’était dingue. Cette semaine, sur Halo Waypoint, 343 a détaillé ce qui est en magasin pour la deuxième version bêta d’Infinite (et, dans une moindre mesure, la sortie du jeu le 8 décembre). Cela semble encore plus sauvage. Voici tout ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Grande bataille en équipe ! Grande bataille en équipe !

Nous savons depuis un certain temps que Halo Infinite proposera Big Team Battle, le mode compétitif à grande échelle de Halo. Maintenant, nous savons à quoi cela ressemblera dans Infinite. La clé est qu’il comportera deux équipes de 12 joueurs, une augmentation significative par rapport aux équipes de huit présentes dans Halo 4 et Halo 5: Guardians. Les véhicules et les armes lourdes joueront un rôle de premier plan. Et oui, vous pourrez jouer à Big Team Battle capturer le drapeau.

L’intention était de capturer « ce classique [Big Team Battle] rythme que nous aimons tous tout en augmentant la possibilité d’engagements de joueurs amusants dans toutes les parties de la carte », a déclaré Fernando Reyes Medina de 343.

Le Big Team Battle de Halo Infinite sera jouable pendant le deuxième week-end du don’t-call-it-a-beta.

Nulle part où se cacher à Behemoth.Image: 343 Industries

Certaines des nouvelles cartes Big Team Battle semblent malades.

Pendant le vol technique, vous pourrez jouer à Big Team Battle sur la carte Fragmentation. D’après sa brève apparition dans la bande-annonce E3 de Halo Infinite, Fragmentation présente une ressemblance notable avec Valhalla, la carte classique apparue pour la première fois dans Halo 3 (et a servi de toile de fond à plusieurs saisons de Red vs. Blue).

La fragmentation n’est pas la seule carte à grande échelle. Le bien nommé Behemoth, un désert poussiéreux apparemment dépourvu de beaucoup de couverture, accueillera Big Team Battles, mais uniquement dans le jeu complet (à moins que 343 ne change de direction d’ici la semaine prochaine).

Halo Infinite contiendra plus d’armes que vous n’en avez essayé la dernière fois.

La première manche de Halo Infinite ne comprenait que 12 armes. Son second en jettera heureusement plus dans le mélange. Cette semaine, 343 n’en ont montré qu’un nouveau – le fusil à choc banni à l’air féroce, auquel je dis: donne-moi, stat – bien que plusieurs dizaines d’armes doivent être incluses dans l’arsenal Halo Infinite final.

C’est vrai : pas une mais deux sessions.

Le premier week-end est celui à venir, à partir du jeudi 23 septembre. Le deuxième week-end est le week-end prochain, à partir du jeudi 30 septembre. Dans le but de tester la capacité du serveur « par rapport à la concurrence la plus élevée possible » de joueurs à la fois), 343 n’ouvre le matchmaking que pendant les fenêtres fixes. L’horaire est le même les deux week-ends.

Jeudi, vous pourrez télécharger la dernière version et vous amuser dans les modes d’entraînement non compétitifs, comme les exercices d’armes. Le vendredi, samedi et dimanche, vous pourrez jouer au matchmaking de 13 h 00 à 17 h 00 HE et de 20 h 00 à minuit HE. (Pendant les heures creuses, vous pourrez toujours participer aux exercices et à l’entraînement au maniement des armes, etc.) Lundi, le vol fermera à 13 h HE.

Arena (le mode quatre contre quatre standard de Halo) sera jouable les deux week-ends. Vous pourrez choisir si vous voulez rivaliser avec d’autres humains ou affronter à nouveau les robots d’apparence humaine choquante, qui ont constitué l’essentiel de la compétition lors du test technique de l’été. Big Team Battle, qui comportera trois modes encore indéfinis, est prévu pour le deuxième week-end uniquement.

Oui, il y a une mouture.

La progression dans Halo Infinite est définie par, en plus d’une mouture d’XP standard, des défis quotidiens et hebdomadaires. Certains d’entre eux semblent être un jeu d’enfant (“gagner un match rapide” ou “tuer dix ennemis”), tandis que d’autres sont un peu plus un défi (“s’attaquer et réquisitionner trois véhicules ennemis”). Une fois que vous aurez terminé tous vos défis hebdomadaires, vous ouvrirez un soi-disant « Défi ultime », qui vous récompensera avec une option cosmétique rare à la fin.