Halo Infinite obtient des listes de lecture Fiesta, SWAT et gratuites pour tous

Capture d’écran : 343 industries

Bien que les joueurs de Halo profitent actuellement d’un aperçu du mode multijoueur Infinite avant le lancement de la campagne le 8 décembre, l’une des plus grandes plaintes de la communauté concerne le manque de listes de lecture du jeu de tir à la première personne. Mais cela devrait changer très bientôt. Comme, « avant l’année prochaine » bientôt.

« Nous avons lu vos commentaires et nous travaillons sur des plans pour ajouter des listes de lecture Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) et Free-For-All en ce moment même », a annoncé le responsable de la communauté 343 Industries, John Junyszek, cet après-midi via Twitter. « Nous surveillerons la santé de la liste de lecture après les trois ajouts ci-dessus et ajusterons notre offre si nécessaire, mais nous sommes ravis de faire ces mises à jour avant les vacances. »

Pour le moment, les listes de lecture multijoueurs Halo Infinite incluent Quick Play (un mélange de divers modes de jeu à quatre contre quatre), Classé (pour une compétition super sérieuse et sans radar), Big Team Battle (escarmouches massives à 12 contre 12) , et Bot Arena (humains contre processeurs), loin des offres des jeux précédents. Si vous voulez seulement jouer, disons, les matchs Capture the Flag, ce n’est actuellement pas une option dans le système de liste de lecture.

Cela pose également un problème aux joueurs qui cherchent à relever leurs défis puisque vous n’avez aucun contrôle sur les matchs auxquels vous jouez. Obtenir un défi qui nécessite des modes spécifiques est particulièrement ennuyeux en ce moment, bien qu’il soit sur le point de changer.

Junyszek a expliqué que les développeurs prévoyaient d’utiliser des événements spéciaux pour tester de nouveaux modes de jeu avant de les lancer dans des listes de lecture.

343 Industries travaillerait également sur une liste de lecture Social Slayer, qui en 2007 Halo 3 a réuni des modes périphériques basés sur des équipes comme Team Slayer, Team Rockets, etc., mais cela ne sera pas prêt avant l’année prochaine.

« Ce n’est que le début de la conversation avec vous tous », a ajouté Junyszek. « Nous espérons que vous comprendrez et apprécierez la [playlists] qui arrivent avant que l’équipe ne prenne une pause bien méritée !

Les joueurs de Halo Infinite ont précédemment exprimé leurs inquiétudes concernant le Battle Pass multijoueur en raison de sa progression (sans doute) lente et peu gratifiante. 343 Industries a résolu ces problèmes en augmentant considérablement le gain d’XP, une réponse rapide qui a valu au studio des tonnes de bonne volonté de la part de la communauté. Espérons simplement que les mises à jour imminentes de la liste de lecture empêchent la base de fans notoirement instable de la série de donner trop de peine aux développeurs alors qu’ils essaient de profiter des vacances.