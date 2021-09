Halo Infinite obtient des tests bêta BTB et 4v4 Slayer ce mois-ci, voici le calendrier complet

Deux autres tests bêta multijoueur Halo Infinite devraient avoir lieu ce mois-ci, un pour 4v4 Slayer et Big Team Battle. 343 Industries a passé en revue tous les détails dans son dernier opus de la série Inside Infinite, et nous arrondissons les dates clés et les détails ci-dessous.

Rendez-vous

Week-end 1 : Tueur 4v4 (23-26 septembre)Week-end 2 : Big Team Battle (3 septembre-3 octobre)

Heures spécifiques

Les bêtas Halo Infinite ne seront disponibles que pendant une période définie d’heures chaque jour. “Le matchmaking ne sera actif que pendant une durée déterminée chaque jour afin de nous aider à tester nos serveurs par rapport à la simultanéité la plus élevée possible”, a déclaré 343. “Bien que cela signifie un temps plus court pour les joueurs, il est essentiel pour notre objectif principal de garantir que nos services en ligne soient prêts pour le lancement.”

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours: 5 choses à savoir sur l’aperçu multijoueur de Halo Infinite

Voici le calendrier :

WEEK-END 1 (ARENA)Jeudi soir 23 septembre : La construction devient disponible en téléchargement Jeudi soirLe mode d’entraînement et les exercices d’armes sont disponiblesVendredi 24 septembre de 10h à 14h et de 17h à 21h HP : Matchmaking disponibleSamedi 25 septembre de 10h à 14h et de 17h à 21h PT : Matchmaking disponibleDimanche 26 septembre à 10h-14h et 17h-21h PT : Matchmaking disponibleLundi 27 septembre à 10h PT : L’accès aux vols est fermé jusqu’au week-end 2WEEK-END 2 (BIG TEAM BATTLE & ARENA)Jeudi soir 30 septembre : L’accès aux vols est activéFormation Les exercices de mode et d’armes deviennent disponiblesVendredi 1er octobre à 10h-14h et 17h-21h PT : Matchmaking disponibleSamedi 2 octobre à 10h-14h et 17h-21h PT : Matchmaking disponibleDimanche 3 octobre à 10h-14h et 17h-21h PT : Matchmaking disponibleDimanche 3 octobre à 21h PT : Les sondages sont envoyés à une partie de Halo InsidersLundi 4 octobre à 10h PT : Fermeture de l’accès aux vols Mercredi 6 octobre à 10h PT : Fermeture du site d’assistance Halo

Le mode d’entraînement, les exercices d’armes, le pass de combat et les options de personnalisation de Halo Infinite seront disponibles lorsque le matchmaking est hors ligne.

Comment entrer

Le but des deux versions bêta est de tester les serveurs Halo Infinite à grande échelle, donc 343 invitera tous ceux qui se sont inscrits à Halo Insider à partir du 13 septembre à participer. Le test bêta du deuxième week-end sera étendu par rapport au premier, de sorte que les personnes qui ont peut-être oublié de s’inscrire à Halo Insider avant le 13 septembre auront une chance d’y entrer.

Les e-mails de « présélection » pour les tests bêta de Halo Infinite commenceront à être envoyés dans les prochaines 24 heures, alors vérifiez votre boîte de réception pour une invitation.

Écraser les bogues

En plus de tester les serveurs, le test bêta aidera 343 à trouver des bogues – en se tournant vers la communauté. Le studio a encouragé les gens à signaler des bogues au développeur s’ils rencontraient des problèmes. Le studio a déclaré qu’il garderait également un œil sur les médias sociaux pour traquer les bogues signalés par la communauté.

Contenu du jeu

Voici un aperçu rapide de ce qui sera inclus dans les prochains tests multijoueurs Halo Infinite :

Social Arena (y compris les modes objectifs et une nouvelle carte le dimanche 26 septembre) Bot Arena (y compris les modes objectifs) Big Team Battle (début du 30 septembre au 3 octobre) Trois modes sur la fragmentationMode d’entraînementExercices d’armesPersonnalisationBattle PassNouvelle application Halo Waypoint et expériences Web

Un livestream ce mercredi passera en revue les détails afin que les joueurs sachent à quoi s’attendre. Ce flux montrera également le gameplay de Big Team Battle. De plus, un autre article de blog avec encore plus de détails est prévu.

Le premier test bêta multijoueur de Halo Infinite a eu lieu en juillet et était principalement axé sur les matchs contre des bots. Ces nouveaux tests sont plus importants et plus excitants car ils proposent des matchs en direct contre d’autres joueurs humains et, dans le cas de BTB, offrent une première expérience pratique avec le mode, ce qui augmente le nombre maximum de joueurs à 12v12.

Halo Infinite devrait sortir le 8 décembre. L’élément multijoueur est un jeu autonome gratuit, tandis que la campagne est incluse avec Xbox Game Pass.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.