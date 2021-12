Halo Infinite Oddball ‘Quidditch’ Glitch crée un crâne volant

Capture d’écran : 343 industries

Pour ceux d’entre vous qui, comme moi, manquent de Grifball – le sport de combat de style football dans et hors de l’univers de Halo – dans Halo Infinite, vous pouvez au moins prétendre que vous jouez au Quidditch, le sport de sorcier préféré de transphobes partout, grâce à un nouveau problème dans le type de jeu Oddball basé sur la possession. Le glitch fait voler la balle autour de la carte, un peu comme le célèbre « vif d’or » des livres de sorciers merdiques.

Ce n’est qu’un des nombreux problèmes de la version d’Oddball d’Infinite, bien que le moins pratique. Si vous avez déjà joué à une mauvaise partie d’Oddball sur « Streets », la carte urbaine dense d’Infinite, alors vous saurez que les joueurs poussent fréquemment la balle dans les murs et les plafonds où elle ne peut pas être atteinte afin d’empêcher l’ennemi équipe de marquer lorsque le porteur est tué. Ce n’est pas seulement une stratégie frustrante, mais l’une des propriétés les plus uniques de l’étrange éponyme.

L’excentrique, comme beaucoup d’objets de Halo Infinite, a une tonne d’interactions physiques. Vous pouvez le faire tomber avec le marteau à gravité ou le répulseur, vous pouvez le faire glisser vers vous avec le grappin et, plus important encore pour ce problème, vous pouvez le faire mêlée. Si vous tenez le ballon, lâchez-le, puis attaquez-vous rapidement au corps à corps, vous pouvez l’envoyer voler. Cela remplit plusieurs objectifs : vous pouvez l’utiliser pour réinitialiser le ballon lorsque vous êtes submergé par l’équipe ennemie, vous pouvez le passer à vos coéquipiers à travers la carte ou vous pouvez rapidement repositionner le ballon pour vous concentrer sur le fait de rester en vie, avant de le récupérer. quand la poussière retombe. Ces techniques sont puissantes et amélioreront sans aucun doute votre excentricité.

Si vous mêlez la balle hors de la carte tout en vous accroupissant sur son point d’apparition, vous pouvez invoquer une balle fantôme qui vole autour de la carte dans un grand cercle, un marqueur d’objectif en remorque, quelle que soit l’interaction du joueur. Il s’agit du problème de Quidditch susmentionné, qui peut être extrêmement désorientant dans le jeu. Cependant, malgré l’apparence des choses, la balle reste sur son point d’apparition pour que les joueurs puissent la récupérer. Heureusement, vous ne pouvez pas utiliser ce problème pour bloquer complètement une partie d’Oddball.

Mis à part les problèmes étranges, il est bon de voir les joueurs développer de nouvelles techniques de manipulation de balle dans Halo Infinite. La version Oddball de Halo 5 permettait aux joueurs de passer le ballon à leurs coéquipiers, élargissant la stratégie impliquée dans le jeu – une fonctionnalité qui a été supprimée dans Halo Infinite, à mon grand regret. Au lieu de s’appuyer sur une mécanique de passe explicite, Infinite a choisi de donner la priorité à son système physique, permettant un jeu beaucoup plus difficile et dynamique. Alors que je continue de manquer de passer, je suis ravi de voir comment le bac à sable basé sur la physique d’Infinite change au cours des années à venir.