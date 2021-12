Halo Infinite Player remporte 100 matchs gratuits pour tous d’affilée sur PC

Capture d’écran : 343 industries

Parlez de redéfinir « unfriggenbelievable ». Un joueur de Halo Infinite a récemment obtenu 100 et 0 lors d’une impressionnante série de matchs pour tous dans le célèbre jeu de tir multijoueur de 343 Industries.

Remy « Mint Blitz », un créateur de contenu Halo basé en Australie qui diffuse sur YouTube et Twitch, s’est fait un nom en tant que joueur créatif qui repousse les limites. Vous reconnaîtrez peut-être Blitz comme le mec qui a identifié un exploit de la campagne Halo Infinite avant même la sortie du jeu qui vous permet de survoler la carte. Plus récemment, il a publié une compilation d’une série de 100 victoires sur YouTube. C’est absolument des bananes et ça vaut le coup d’être vérifié, que vous soyez un fan de Halo ou non :

« Gagner 100 matchs d’affilée était incroyablement stressant », a déclaré Blitz dans la vidéo. « J’avais mes amis, quand j’atteignais les années 90, qui me disaient : ‘Oh, ne t’étouffe pas avec 100.' »

Il n’y a eu, malheureusement, qu’un seul hic : alors qu’il menait dix attaques décisives, son PC s’est figé au milieu du match, juste au moment où il était sur le point de marquer le dernier point. Mais allez, soyons justes. Cela obtient un laissez-passer. La séquence a finalement culminé avec « 105, 106 victoires consécutives », par Blitz, avant d’être battu en éliminations par un joueur concurrent. « Je ne pouvais pas surpasser le gars en première place », a déclaré Blitz.

De toute évidence, gagner plus de 100 matchs d’affilée exige des compétences formidables, ainsi qu’une connaissance approfondie de la façon dont les niveaux multijoueurs d’Infinite sont organisés. Pourtant, certaines de ces pièces sont carrément ridicules. Au-delà des triples kills, des overkills et des killtaculars, les bâtons époustouflants ne manquent pas lorsque vous collez une grenade à plasma à un adversaire, ce qui vous garantit une mise à mort. Blitz possède la prouesse supplémentaire de rendre Halo Infinite incroyablement amusant à regarder.

L’exercice a forcé Blitz à changer ses stratégies typiques, qui reposent depuis longtemps sur le fidèle fusil de sniper de Halo. Mais Blitz a noté comment, au cours de plus de 100 matchs, il a rarement rencontré le fusil de sniper lors de matchs libres pour tous. Les points d’apparition d’armes dans Halo Infinite alternent entre deux options possibles. Le point d’apparition du fusil de sniper, a déclaré Blitz, était souvent occupé par la brochette, un nouveau pistolet Halo qui arbore une longue portée et tue n’importe qui en un seul coup mais a une chute de balle importante.

Au lieu de cela, Blitz s’est retrouvé à dépendre de l’équipement, en particulier du répulseur, ou de ce que les experts de Halo Infinite appellent « le truc insistant ». Le répulseur semblait le plus efficace à l’étape de recharge ; Blitz s’est posté dans la pièce avec le générateur et a repoussé à plusieurs reprises des adversaires involontaires.

Les éliminations par répulseur vont de pair avec une curieuse stratégie. Blitz tirerait sur rien avec son arme, ce qui pourrait sembler être un peu plus qu’un gaspillage inutile de munitions. Mais même cela a un point. En tirant avec son arme, Blitz s’est enregistré sur les trackers de mouvement des ennemis. Ils venaient au coin de la rue pour voir ce qui se passait, et puis… whoosh ! Juste au bord. Maintes et maintes fois, avec une telle fréquence, il reprend la cadence d’une routine comique. Il n’est pas étonnant que Blitz dise qu’une victoire de tous les répulseurs est la prochaine sur la liste.