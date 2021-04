Halo Infinite pour prendre en charge le jeu croisé multijoueur et la progression croisée entre

La prochaine entrée de la franchise Halo de Microsoft va prendre en charge le jeu croisé et la progression croisée pour le multijoueur.

C’est selon un article sur Xbox Wire du patron du studio Matt Booty, qui semble suggérer que l’expérience sera similaire sur les consoles Xbox et les PC Windows 10. Dans un article séparé sur Halo Waypoint, les développeurs de 343 Industries ont déclaré qu’ils voulaient créer un “jeu Halo qui donne l’impression d’avoir toujours été fait sur PC”, par opposition vraisemblablement à un portage.

Cela fait écho aux remarques du directeur technique de 343 David Berger, qui avait déclaré en 2018 que Halo Infinite traiterait PC comme “un citoyen de première classe”.

Halo Infinite devait initialement être lancé à la fin de 2020 aux côtés des nouvelles consoles de Microsoft, mais a été repoussé jusqu’à l’automne 2021.

“Nous savons que vous êtes nombreux à jouer sur plus que votre PC, y compris sur Xbox et mobile”, a déclaré Booty dans le post Xbox Wire.

«C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer que Halo Infinite prendra en charge le jeu multijoueur et la progression croisée lors de sa sortie plus tard cette année. Cela signifie que si vous jouez sur PC, vous pouvez jouer avec vos amis sur Xbox One et Xbox Series X | S. Cela signifie également que votre personnalisation et votre progression multijoueur vous suivront sur toutes les plates-formes.

«Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la communauté PC pour nous assurer que Halo Infinite offre une expérience PC de premier ordre, y compris des fonctionnalités très recherchées telles que la prise en charge d’écrans ultra-larges et ultra-larges, des combinaisons de touches triples, une grande variété d’options graphiques avancées et plus encore. Nous voulons pour vous assurer que Halo est au service de la communauté PC. “

C’est encore une autre initiative conçue pour courtiser la foule des jeux sur PC, quelqu’un avec qui Microsoft a eu une expérience difficile. Dans le même article sur Xbox Wire, The Big M a révélé qu’il réduisait la part des revenus de ses magasins pour les expériences de jeux sur PC afin de le rendre plus compétitif.

