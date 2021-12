Halo Infinite Rampant Cheating fait pleurer les joueurs sur console

Capture d’écran : Microsoft

Halo Infinite a certainement connu un lancement mouvementé. Le jeu est sorti plus d’un demi-mois plus tôt, a été acclamé par la critique pour sa sensation de bien et a reçu un contrecoup massif pour son système de progression en l’espace d’une seule semaine. Au fur et à mesure que la poussière est retombée et que les joueurs sont devenus plus à l’aise dans le jeu, de nouveaux problèmes sont apparus, parmi lesquels les plaintes concernant la tricherie dans le jeu. Les choses ont tellement mal tourné, selon certains, qu’une partie très vocale de la base de joueurs de la console du jeu demande une option pour désactiver le jeu croisé.

Dans l’état actuel des choses, Halo Infinite n’a pas d’outils anti-triche côté client, qui sont une norme pour la plupart des jeux PC en ligne. Si vous avez déjà joué à un jeu avec BattlEye, vous avez déjà joué à un jeu avec un anti-triche côté client. Au lieu de cela, le jeu repose sur un système côté serveur qui tente d’identifier les tricheurs et de les démarrer à partir des jeux. C’est généralement un moyen beaucoup moins efficace de gérer la triche dans le jeu, mais c’est beaucoup moins invasif.

Les rapports de triche vont des wallhacks aux aimbots, et certains ont même prétendu avoir vu des grenades et des munitions infinies. Parlant de ma propre expérience, j’ai certainement joué contre des tireurs d’élite très suspects, en particulier dans le mode Fiesta du jeu. Sur mon chemin pour terminer les cinq tueries requises pour terminer le défi ultime hebdomadaire du jeu, il y a eu au moins un cas où un joueur s’est livré à un déchaînement de 19 meurtres avant d’être finalement arrêté, malgré notre propre arsenal d’armes puissantes – le son cauchemardesque de leur fusil hante encore mes rêves.

Au milieu de ces plaintes et de la promesse de 343 de lutter contre la tricherie, certains joueurs sur console exigent la possibilité de désactiver le jeu croisé sur PC. Une telle fonctionnalité pourrait diviser efficacement la communauté du jeu, ce qui n’est fondamentalement jamais une bonne idée, surtout lorsque la communauté s’est déjà acclimatée à une base de joueurs mixte. (Les joueurs peuvent déjà s’auto-séparer par schéma de contrôle dans le mode Classé du jeu afin de maintenir un équilibre compétitif, mais cela ne change rien à la plate-forme utilisée par un adversaire.)

La désactivation du jeu croisé ne résout pas vraiment la tricherie non plus. Certains types de triche sont exclusifs au PC, mais cela ne veut pas dire qu’il est impossible de tricher sur console, les contrôleurs modifiés étant l’exemple le plus immédiat. Tout ce que vous finissez par faire en désactivant le jeu croisé est de lancer la tricherie sur la route, et dans les tours malheureux de ceux d’entre nous qui n’ont d’autre choix que d’utiliser le jeu croisé pour jouer avec nos amis (je joue sur PC, la plupart de mes amis jouent sur console). Isoler vos tricheurs dans un pool de joueurs plus petit signifie que ceux qui ne sont pas des tricheurs, mais qui restent dans ce pool, passeront un moment bien pire.

À tout le moins, de nombreux joueurs demandent l’ajout d’un système de signalement dans le jeu pour signaler les tricheurs, car la seule option actuelle est d’utiliser la page d’assistance officielle du jeu, ce qui est une option beaucoup plus maladroite que de simplement cliquer sur quelques boutons après le match. .

Le responsable de la communauté 343, John Junyszek, déclare que l’équipe travaille d’arrache-pied pour développer des mesures anti-triche radicales qui vont au-delà d’une approche à « fonctionnalité unique ». Compte tenu de la réponse rapide de l’équipe aux problèmes de progression, y compris un correctif qui accélère considérablement la progression des passes de combat en augmentant le gain d’expérience, certains joueurs semblent au moins optimistes quant à la capacité de 343 à répondre à ce problème.