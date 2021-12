Halo Infinite reçoit quatre nouvelles listes de lecture le 14 décembre – dont Slayer

Halo Infinite obtient les listes de lecture Slayer, Free-For-All (FFA), Tactical Slayer (SWAT) et Fiesta, selon un article Reddit de u/ske7ch343, autrement connu sous le nom de Brian Jarrard, directeur de la communauté de 343 Industries (via Windows Central) . Jarrard a confirmé que les quatre listes de lecture arriveront dans le jeu via une mise à jour le 14 décembre.

343 Industries avait précédemment déclaré que les listes de lecture Fiesta, SWAT et FFA arriveraient dans le jeu d’ici la fin de l’année, tandis qu’une liste de lecture Social Slayer n’arriverait qu’en 2022. Dans son article, Jarrard reconnaît que les développeurs ont promis un Social Slayer. Liste de lecture Slayer avec « une variété de nouvelles variantes ». Mais comme cela ne se ferait pas avant les vacances, 343 a décidé de lancer d’abord une liste de lecture Slayer de base et « cherchera à se renforcer et à s’étendre avec plus de variantes » à l’avenir.

Actuellement, vous ne pouvez pas choisir votre mode de jeu. Vous êtes obligé de basculer entre Capture The Flag (CTF), Slayer, Strongholds et Oddball, ce qui est évidemment pénible si vous préférez jouer à un seul type de jeu. C’est également un ennui si vous êtes chargé de relever un défi qui correspond à un mode spécifique, cependant, 343 traite également cette plainte – Jarrard dit que la mise à jour du 14 décembre supprimera également les défis spécifiques au mode « particulièrement frustrants ».

La mise à jour réduira également certaines exigences en matière de défis, rendra le défi ultime hebdomadaire « moins intensif » et ajoutera des défis spécifiquement pour les listes de lecture à venir. 343 essaie également lentement de mettre en œuvre un XP basé sur les performances – quelque chose que le jeu n’offre actuellement pas – en ajoutant une catégorie de défi qui est « basée sur l’accumulation du score du joueur ».

À l’heure actuelle, vous n’êtes récompensé qu’avec de l’XP pour avoir terminé des défis, pas pour chaque jeu auquel vous jouez, ce qui a été une plainte majeure parmi les joueurs qui souhaitent passer au niveau supérieur. Le mois dernier, 343 ont tenté de résoudre les problèmes de progression des passes de combat en ajoutant un défi « Jouer à 1 jeu », en augmentant la durée des boosts d’XP et en récompensant les joueurs avec plus d’XP pour les six premiers matchs qu’ils jouent en une journée.

En plus de ces changements, Jarrard a également noté que les développeurs travaillaient à la résolution des « hoquets intermittents » qui semblent affecter Big Team Battle (BTB), et se penchent également sur le matchmaking classé après avoir entendu des rapports sur des « anomalies potentielles ». Bien que Halo Infinite soit officiellement sorti le 8 décembre, les joueurs attendent toujours le mode histoire en coopération qui devrait être disponible en 2022, ainsi qu’un moyen de rejouer les niveaux individuels de la campagne, ce que 343 dit qu’il ajoutera mais ne pas de calendrier défini pour.