Halo Infinite réduit les fonctionnalités à lancer d’ici la fin de 2021, mais n’a toujours pas de date de sortie

Halo Infinite ne sera pas lancé avec quelques fonctionnalités importantes lorsqu’il arrivera plus tard en 2021, selon une nouvelle vidéo de mise à jour de Bungie – et il n’a toujours pas de date de sortie.

De plus, le jeu sera lancé sans coopération pour la campagne d’histoire ainsi que l’éditeur de niveau Forge. Les deux viendront toujours au jeu via des mises à jour gratuites – la coopération sera ajoutée au jeu trois mois après le lancement dans une mise à jour “Saison 2”, tandis que Forge arrivera six mois après le lancement avec “Saison 3”, selon WindowsCentral.

Le directeur créatif de Halo Infinite, Joseph Staten, a expliqué que les fonctionnalités ne seraient pas prêtes au lancement : « Notre priorité numéro un est de nous assurer que tout ce que nous expédions, chaque fois que nous l’expédions, il répond à la bonne barre de qualité. Sur toutes les plates-formes, appareils Xbox, PC et toutes ses différentes configurations.

Voici la vidéo – passez à 16h20 pour l’entendre directement de Staten :

Il n’y a toujours pas de date de sortie officielle, et les développeurs de Bungie ont réitéré que le jeu arrive « vacances 2021 », qui est généralement en novembre ou décembre. Retarder l’ensemble du jeu a été envisagé, mais l’équipe considère Halo Infinite comme un « jeu vivant », comme l’a dit Staten : parce qu’ils vont continuer à ajouter plus au jeu, ils ont décidé de mettre temporairement la campagne en coopération et Forge à l’écart jusqu’à ce que après le lancement pour être une meilleure solution.

Analyse : Halo Infinite, trois (ou quatre ?) mois avant la fin

Halo Infinite devait à l’origine être un titre de lancement avec la Xbox Series X en novembre 2020, mais a été reporté à 2021 pour poursuivre le développement et donner aux joueurs le «jeu que vous méritez», comme l’a dit un développeur à l’époque. Bien que la fenêtre de sortie ait été annoncée pendant « Vacances 2021 », elle n’a pas été réduite davantage – du moins pour le public, car Microsoft a réduit la date de lancement à « quelques semaines » en interne.

Entre-temps, une version bêta limitée de Halo Infinite s’est activée pendant une courte période en juillet, donnant aux joueurs chanceux le temps de se familiariser avec le gameplay à venir (ou au moins une version stable qui avait des mois à ce moment-là), et nous avons entendu d’autres informations se sont échappées comme cette carte multijoueur divulguée et les rumeurs d’un mode bataille royale.

La vidéo de mise à jour d’aujourd’hui n’incluait aucune nouvelle vidéo du jeu – juste des développeurs discutant sur le canapé – mais ils ont promis que des séquences de gameplay de la campagne seraient publiées avant le lancement. Nous devrons simplement attendre patiemment car nous espérons que la date de sortie s’en tiendra à cette année.