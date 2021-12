Halo Infinite remporte le vote public des Game Awards 2021 avant sa sortie

Halo Infinite – déjà primé (photo : Microsoft)

Les Game Awards 2021 ont leur premier gagnant, la catégorie Players’ Voice allant à Halo Infinite – même s’il n’est sorti qu’hier.

Ce soir, ce sont les Game Awards, l’équivalent des Oscars pour l’industrie du jeu vidéo, qui sont principalement votés par les membres de la presse, y compris nous. Cependant, il y a aussi un vote du public pour le prix « Players’ Voice » et il a été remporté par Halo Infinite.

Il y a eu trois tours de scrutin, les cinq derniers candidats étant Forza Horizon 5, Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread et Halo Infinite.

Vous pouvez voir les résultats ci-dessous, mais Halo Infinite a facilement gagné, malgré le fait que personne n’aura voté n’aura eu le temps de terminer la campagne de l’histoire.

Grâce à la manière étrange dont Microsoft a sorti le jeu, la campagne de l’histoire n’était pas disponible au téléchargement avant mercredi 18 heures, donc Halo Infinite a remporté le vote populaire uniquement sur la base du multijoueur.

Halo Infinite n’est éligible à aucun des principaux prix car il est sorti après la date limite pour les nominations, et au moment où ils ont été organisés, le téléchargement multijoueur gratuit n’avait pas été annoncé.

Halo Infinite a gagné assez facilement (photo : Twitter)

Inclure Halo Infinite dans la catégorie Players’ Voice est un choix controversé, mais le vote du public corrige un mal perçu dans la mesure où Forza Horizon 5 a été inclus dans la courte liste des meilleurs titres.

Beaucoup s’étaient plaints que lui et Returnal n’étaient pas nominés dans la catégorie Jeu de l’année, qui se compose à la place de Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart et Resident Evil Village.

Plus : Actualités des jeux



Vous pouvez toujours avoir une influence sur le gagnant, car vous pouvez voter pour votre favori via le site Web des Game Awards et les médias sociaux, où 10% du total des votes est déterminé par le vote du public.

Grâce au décalage horaire, les Game Awards ne commencent qu’à 1 heure du matin ce soir, lorsque vous obtiendrez non seulement les gagnants de chaque catégorie, mais également une multitude de nouveaux jeux et bandes-annonces – bien que le seul confirmé à ce jour soit Sonic. Frontières.

Envoyez un e-mail à gamecentral@metro.co.uk, laissez un commentaire ci-dessous et suivez-nous sur Twitter.



PLUS : Sonic Frontiers révèle des teasers pour les Game Awards 2021 vendredi



PLUS : Activision exclu des Game Awards 2021 mais pas de nominations



PLUS : Nominés aux Game Awards 2021 – Deathloop et Ratchet & Clank en tête des nominations

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();