Halo Infinite retardé prévu pour la sortie de décembre 2021

26 août 2021 – 10h42

La prochaine entrée tant attendue de la franchise Halo de Microsoft a été prévue pour une date de sortie en décembre 2021.

Lors de la vitrine Gamescom Opening Night Live, la firme Xbox a confirmé que Halo Infinite sortira sur les tablettes le 8 décembre de cette année, après un retard de la fin de 2020. Non seulement le titre sera disponible à la vente physiquement et numériquement, il sera également inclus dans le service d’abonnement Xbox Game Pass de Microsoft.

Halo Infinite a été révélé à l’E3 2018 et devait initialement être lancé aux côtés des nouvelles consoles Xbox Series X et S de Microsoft à la fin de 2020. À l’été de l’année dernière, le développeur 343 Industries a présenté le projet mais la qualité affichée n’a pas réussi à impressionner les fans. En conséquence, le jeu a été retardé jusqu’à l’automne 2021.

Le vétérinaire de Bungie, Joseph Staten, a été recruté pour diriger la campagne du jeu en août de l’année dernière, tandis que le directeur de Halo Infinite, Chris Lee, est parti des mois plus tard en octobre.

Le jeu est également conçu pour prendre en charge le jeu croisé multijoueur et la progression croisée entre les versions Xbox et PC. 343 Industries a déclaré que l’édition PC de Halo Infinite sera traitée comme un “citoyen de première classe à part entière”, probablement une référence à d’autres jeux où la console est le point central et le PC la réflexion après coup.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72425/delayed-halo-infinite-set-for-december-2021-release/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));