Halo Infinite Review : terminer le combat (encore)

Halo Infinite est l’aboutissement d’années de tradition et d’anticipation. C’est la sixième entrée principale de la série Halo, que les fans attendent depuis le générique de fin de Halo 5 : Guardians. Après que le jeu ait raté sa fenêtre de sortie aux côtés de la Xbox Series X|S, Halo Infinite est enfin là. Il s’accompagne d’une longue campagne ainsi que d’un composant multijoueur séparé et gratuit, tous deux fantastiques.

Cette entrée est un drame de science-fiction intrigant avec un récit centré sur le laser, des personnages intrigants et un jeu de tir satisfaisant. C’est un retour confortable à ce que les joueurs ont toujours aimé chez Halo. Mais ce n’est pas sans rebondissements pour le propulser vers de nouveaux sommets. Cela pourrait être des années plus tard, mais Halo Infinite est une conclusion passionnante – et un début – pour une franchise bien-aimée. C’est comme rentrer à la maison, sauf que nous sommes plus sages, aguerris au combat et prêts à relever un nouveau défi cette fois-ci.

Halo Infinite Standard Edition pour Xbox Series X et Xbox One Prix : 59,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Critique de Halo Infinite : Histoire

Une grande partie de l’excitation qui vient de se lancer dans la campagne de Halo Infinite continue l’histoire alambiquée de Halo 5: Guardians. Celui-ci est beaucoup moins frustrant et obtus, heureusement. Mais c’est toujours un récit très familier pour les fans de Halo, avec des changements surprenants mais bienvenus en cours de route. Les joueurs atterrissent sur le nouvel anneau Zeta Halo, qui agit comme le nouveau paysage du monde ouvert dans lequel ils accompliront une variété de missions pour faire avancer l’histoire. C’est tout après un début émouvant, où les joueurs rencontrent à nouveau Master Chief après toutes ces années.

L’histoire commence avec Chief alors qu’il est découvert en train de dériver dans l’espace par le pilote de l’UNSC Pelican Echo 216. Après être resté bloqué autour des restes d’un ancien anneau Halo, le pilote amène Chief à bord. Ensuite, il redirige son pouvoir pour remettre le costume du chef en place et le faire fonctionner. Bientôt, nous revivre Halo: Combat Evolved une fois de plus. Le chef lève les yeux, à droite, à gauche et en bas pour calibrer ses capteurs, et ses premiers mots rappellent le Halo d’antan : « J’ai besoin d’une arme.

De là, le duo s’écrase sur l’anneau Zeta Halo endommagé. Là, ils découvrent une construction d’IA connue sous le nom de « L’arme ». Elle avait reçu pour instruction de contenir Cortana, qui s’était propagée entre Halo 4 et Halo 5, et de se supprimer après l’avoir fait. Bien qu’elle se souvienne que le chef lui a confié cette tâche, le Spartan est incapable de s’en souvenir.

Avec The Weapon en remorque, Chief part chercher des réponses. Tout cela en combattant les Banished, une bande de mercenaires qui a rompu avec les Covenants. L’histoire se déroule dans un clip satisfaisant. Il combine des rencontres rapprochées avec des ennemis puissants, des artefacts trouvés et des interactions avec The Weapon. L’Arme est l’un des rares points faibles du jeu. C’est une compagne d’IA irritante et excentrique qui n’a pas la maturité dont Cortana a tant besoin. Elle ricane constamment avec des blagues et des commentaires stupides. Cela dit, sa présence a rappelé brutalement que Cortana n’était plus là.

Quant au reste du récit, c’est une aventure passionnante du début à la fin qui ne dépasse pas son accueil. C’est un changement rafraîchissant par rapport aux pièges avec lesquels les jeux précédents ont flirté. Cela seul fait que la campagne vaut la peine d’être explorée. De nouveaux méchants comme Escharum et des concepts comme le Banished sont de nouveaux ajouts passionnants à la tradition, en particulier pour les fans de Halo Wars, qui seront sans aucun doute ravis de voir ces jeux représentés ici.

Critique de Halo Infinite : gameplay

Après une séquence d’introduction un peu brève, il est temps d’explorer Zeta Halo. Mais au lieu de vous laisser courir à votre guise, Halo Infinite vous enferme à l’intérieur. Vous vous déplacez d’une pièce à l’autre, en combattant les bannis et en essayant l’un des nouveaux jouets sophistiqués de Chief : l’impressionnant Grappinshot. Cela peut ne pas sembler frais pour quiconque en dehors de l’univers Halo. Mais il se sent comme chez lui entre les mains de John-117.

Vous pouvez utiliser le Grappin pour vous déplacer d’un endroit à un autre, bien sûr, mais vous pouvez également l’utiliser pour ramasser des objets un peu trop éloignés de vous, vous échapper rapidement ou vous aider à vous lancer dans le combat où vous voulez faire une entrée audacieuse. Cela aide également à briser la monotonie qui pourrait s’installer lorsque vous courez en tant que chef balançant des marteaux à gravité, coupant et coupant en dés avec des épées énergétiques et abattant les bannis et leurs rangs. C’est un excellent ajout à la boucle de jeu typique de Halo, aussi simple soit-elle, et un moyen approprié de se fondre de manière transparente avec les nouveaux segments du monde ouvert.

Avoir la mitraille facilite beaucoup la traversée du bac à sable en monde ouvert en lequel Zeta Halo se transforme après un certain temps. C’est tellement libérateur de pouvoir passer de l’arbre au sol ou vice versa. Vous ne devez pas toujours compter sur la conduite jusqu’à votre destination. Cela seul est un motif de célébration. Ce n’est pas parce que les Warthogs sont amusants à conduire que nous voulons les conduire partout, après tout.

Tout au long de votre voyage, vous accomplirez une grande variété de missions. En cela, Halo Infinite ressemble plus à un jeu Far Cry à certains égards. Vous devrez détruire des tours radio, infiltrer des bastions et, surtout, sécuriser les bases d’opérations avancées (FOB) de l’UNSC. Pendant tout ce temps, vous affronterez des patrons et des minibus redoutables. Les deux sont rencontrés dans le cadre du cheminement de l’histoire principale, mais il existe également des rencontres facultatives. Chose intéressante, vous pouvez cependant prendre le jeu à votre rythme et continuer à partir de là.

Avec le jeu qui s’épanouit lentement au fur et à mesure que vous terminez des missions d’histoire, il y a un grand sens du rythme. Au fur et à mesure que vous vous déplacez dans l’intrigue, vous pouvez débloquer de nouveaux bonus pour améliorer le chargement de Chief. Les emplacements Spartan Core proposent des améliorations d’équipement comme le bouclier Drop Wall. Vous pouvez, bien sûr, renforcer le grappin et votre noyau de bouclier pour donner au chef un avantage supplémentaire au combat. Au fur et à mesure que vous progressez, vous gagnez également des points de vaillance pour vous aider à déverrouiller des véhicules, des armes et d’autres objets utiles que vous pouvez utiliser pour vous déplacer ou continuer à améliorer Chief en tant que véritable arme à un seul homme.

Il y a une énorme richesse de contenu ici à parcourir. C’est la plus grande liberté jamais offerte par Halo. Et même quand même, il parvient à avoir l’impression de rentrer à la maison dans une série familière. L’idée de pouvoir poursuivre ses propres machinations sur une bague Halo est un nouveau concept pour la franchise. Et je suis heureux de dire que cela fonctionne, et fonctionne bien.

Revue Halo Infinite : Multijoueur

Bien sûr, vous ne pouvez pas parler de Halo Infinite sans parler du multijoueur. C’est un composant autonome à part entière. Nous avons eu un premier aperçu de cet élément du jeu avant le lancement de la campagne Halo Infinite. Il est techniquement encore en version bêta, mais il est disponible gratuitement pour que tout le monde puisse y jouer. Pour la plupart, c’est un retour en forme vigoureux pour ce jeu de tir de science-fiction. La plupart de ce que tout le monde a apprécié à propos de Halo depuis sa création est revenu ici. Plus grand et meilleur. Si vous vous êtes déjà lancé dans une partie multijoueur de Halo, vous savez à quoi vous attendre. C’est à peu près ce que vous obtenez ici… la plupart du temps.

Malheureusement, il reste encore du chemin à parcourir pour aligner parfaitement les options multijoueurs de ce nouveau Halo avec celles du passé. Bien que les modes de jeu traditionnels existent toujours, notamment Slayer, Capture the Flag et Oddball, il est un peu plus compliqué de devoir les charger dans des listes de lecture plus restrictives. Vous voyez, cette fois-ci, il y a une passe de combat que vous devez garder à l’esprit. Certains niveaux vous obligent à jouer dans des types de jeu spécifiques dans lesquels vous ne pouvez tout simplement pas sauter de bon gré. Et il y a toujours des problèmes où les joueurs peuvent simplement se lever et laisser votre équipe avec un équilibrage zéro par la suite. Cela signifie que vous pouvez vous retrouver avec une personne dans une équipe contre toute une autre équipe. Pas très encourageant, c’est le moins qu’on puisse dire.

Il y a aussi un peu de lenteur dans la progression des passes de combat. Il peut avancer à ce qui ressemble à un rythme d’escargot de temps en temps, quelque chose que les développeurs travaillent actuellement à peaufiner. Associé à un manque d’options de personnalisation correspondant aux jeux précédents, le multijoueur Halo Infinite a besoin d’un peu de travail en ce moment. Mais si l’équipe de 343 Industries peut l’affiner davantage pour le faire briller autant que la campagne, nous n’avons pas à nous inquiéter.

Examen Halo Infinite: Verdict

Halo Infinite est le point culminant d’années d’anticipation des fans purs et durs. Il est représentatif d’une nouvelle génération de passionnés de Halo. Heureusement, il répond aux attentes les plus élevées qui lui sont imposées. Bien qu’il vacille de temps en temps, dans l’ensemble, c’est une aventure ridiculement amusante qui fonctionne pour courtiser les nouveaux et les anciens joueurs. Avec des fusillades serrées, un gameplay addictif en monde ouvert et un refus de s’en tenir aux conventions de la série, cela semble vraiment infini. Comme une renaissance d’une série qui ne peut jamais vraiment mourir. Si c’est l’avenir de Master Chief, je suis absolument tout à fait dedans.

Halo Infinite Standard Edition pour Xbox Series X et Xbox One Prix : 59,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission