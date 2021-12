Halo Infinite Skull Locations: Comment trouver les 12 crânes

Halo Infinite est arrivé, et bien que cela change beaucoup – comme rendre le multijoueur gratuit et mettre Master Chief dans un monde ouvert pour la première fois – certaines choses ne changent jamais. Halo Skulls est de retour et une fois de plus prêt à taquiner les joueurs avec leurs cachettes difficiles à atteindre. 343 a vraiment bien caché les crânes du jeu cette fois, grâce au monde ouvert qui permet à l’équipe de ranger les objets de collection dans des endroits vraiment obscurs. Nous recherchons toujours activement tous les crânes dans Halo Infinite et mettrons à jour ce guide une fois que nous les aurons tous trouvés. En attendant, voici une explication de ce que sont les crânes et comment les trouver.

Halo Infinite Skulls – conseils généraux

Il y a 12 crânes dans Halo Infinite, mais il est essentiel de noter que cinq d’entre eux se trouvent lors de missions de campagne, dans des intérieurs qui ne peuvent pas être revisités. Étant donné que le jeu ne vous permet pas encore de rejouer les missions de campagne, il est donc très important de trouver ces crânes bien cachés lors de votre premier passage – sinon vous devrez commencer un nouveau jeu ou attendre un correctif qui permet rejouer les missions.

Chaque crâne comprend un modificateur de gameplay qui peut être activé ou désactivé une fois que vous avez trouvé le crâne correspondant. Il peut s’agir de choses qui rendent le jeu plus difficile, plus facile ou même qui affectent des choses comme le dialogue ambiant que vous entendez lorsque vous explorez le monde ouvert de Zeta Halo.

Lorsque vous prenez le contrôle d’une base d’opérations avancée (FOB), vous envoyez un ping à presque tous les éléments d’intérêt à proximité sur votre carte, mais ce n’est pas vrai des crânes. Pour ceux-là, vous devrez vous en approcher pour les voir se voir attribuer une icône sur votre Tacmap. Même alors, son icône ne vous dira pas exactement où il se trouve. Vous saurez seulement que vous vous en êtes approché de près. Vous pouvez, au moins, ping eux en utilisant votre impulsion radar et vous les verrez apparaître en bleu comme les autres éléments d’intérêt s’ils sont à portée.

Cherchez haut et bas des crânes dans Halo.

En règle générale, comprenez que chaque fois que vous vous dirigez vers l’objectif dans une mission d’histoire, vous vous éloignez probablement d’un crâne. Ces objets de collection sont cachés comme rien d’autre dans le jeu, donc chacun prend un peu plus de fouilles pour les localiser. Dans le monde ouvert, vous aurez envie d’expérimenter, en particulier avec le Grappin–au moins jusqu’à ce que vous ayez une guêpe dans laquelle voler. Le tout premier crâne que nous avons trouvé dans Halo Infinite était au sommet d’un bâtiment qui donnait l’impression que nous avions cassé le jeu pour grimper. En fin de compte, 343 espérait que nous essaierions, ce qui est devenu emblématique de la façon dont les crânes seraient cachés dans Halo Infinite.

Avec ces conseils à l’esprit, vous pourrez trouver les 12 crânes Halo Infinite par vous-même. Mais si vous préférez ignorer cette partie et obtenir immédiatement leurs emplacements dans votre esprit, voici plutôt cela.

Emplacements Halo Infinite Skull

1. Boom Skull – Warship Gbrakkon – Double le rayon d’explosion

Lors de la mission d’ouverture du jeu, vous arriverez dans une pièce à plusieurs étages et la possibilité de les agrandir à volonté grâce à un espace au milieu de la pièce. Utilisez votre impulsion radar et vous remarquerez un crâne sur le côté droit un niveau au-dessus de votre niveau de départ. Vous pouvez utiliser le petit ascenseur ou le Grappin jusqu’à celui-ci.

2. Cowbell Skull – Fondations – Augmente l’accélération des explosions

Après avoir récupéré l’arme, vous arriverez dans une immense pièce bleue ouverte. Utilisez votre impulsion radar et regardez bien au-dessus de votre point d’entrée d’origine pour trouver le deuxième crâne. Utilisez à nouveau votre Grappinshot (vous remarquez un thème ?) pour saisir celui-ci.

3. Catch Skull – Monde ouvert – Les ennemis utilisent et lâchent plus de grenades

Se diriger vers le nord de Zeta Halo et faire un ping à proximité du petit lac révélera que le prochain crâne se trouve à l’intérieur d’une souche d’arbre pleine de casques appartenant aux soldats de l’UNSC.

4. Crâne de brouillard – Monde ouvert – Désactive le suivi de mouvement

Sur le bord de la carte, juste au sud-est de l’endroit où la mission Foundations a eu lieu, se trouve votre prochain crâne qui sera cartographié une fois ping. Comme toujours, envoyez-les un ping à proximité afin de pouvoir les conserver sur votre carte au cas où vous seriez distrait.

5. IWHBYD Skull – Monde ouvert – Rend les options de dialogue rares plus communément entendues

C’était notre premier crâne, trouvé au sommet d’une tour dans la région centre-nord de la carte. C’est beaucoup plus facile à obtenir une fois que vous avez déverrouillé le véhicule Wasp – probablement après avoir battu la campagne – mais si vous améliorez votre Grappinshot, vous pouvez l’obtenir beaucoup plus tôt.

6. Blind Skull – Monde ouvert – Désactive le HUD et les armes

Au sud de cette tour se trouve une énorme division dans la surface de Zeta Halo. Tirez sur le côté du terrain et utilisez votre impulsion radar jusqu’à ce que vous remarquiez le crâne assis dans une petite ramification où le chef peut se tenir en toute sécurité.

7. Crâne d’orage – Monde ouvert – Améliore le rang de la plupart des ennemis

Au sud du canon AA banni le plus à l’est se trouve ce crâne, qui se trouve au sommet d’une grande colonne. Comme toujours, s’y attaquer est la voie à suivre à moins que vous n’ayez la guêpe.

8. Black Eye Skull – Monde ouvert – La recharge du bouclier ne se produit que par des attaques de mêlée

À l’ouest de la chaîne de montagnes du sud (il semble bleu sur votre carte) se trouve une cascade et – surprise ! – ce crâne est derrière. Cherchez la petite caverne à mi-chemin de la cascade.

9. Crâne de famine – Monde ouvert – Les armes larguées des ennemis n’ont que la moitié de leurs réserves de munitions

Sur la petite masse continentale semblable à une île orientale, vous trouverez ce crâne de l’autre côté dans la main d’un ennemi d’élite mort en armure jaune.

10. Crâne mythique – La flèche de commandement – Les ennemis ont une santé accrue

Lorsque vous arrivez dans la pièce où de grands cylindres hexagonaux flottent à travers des portes lumineuses dorées, dirigez-vous vers la deuxième pièce (où les cylindres tournent à droite), puis agrippez-vous rapidement au sommet d’un cylindre et continuez à vous agripper jusqu’au plafond jusqu’à ce que vous voyiez un secret porte. À l’intérieur se trouve ce crâne.

11. Crâne de fête d’anniversaire de grognement – Référentiel – Les grognements de headshot provoquent des célébrations

Traversez le pont lumineux jusqu’à une plate-forme d’atterrissage centrale entourée de trois portes Forerunner rouges. Interagissez avec le panneau pour créer un nouveau pont de lumière, mais agrippez-vous ensuite à la porte qui n’a pas de pont qui y mène. Ouvrez la porte et récupérez la graine de puissance. Amenez le Power Seed à la porte de l’autre côté de votre point de départ avec le panneau. Vous pouvez le lancer d’un endroit à l’autre, puis vous y accrocher à chaque fois. Franchissez cette porte et placez la graine de puissance dans son compartiment, puis continuez votre mission.

Pour une raison quelconque, 343 a rendu ce crâne particulièrement compliqué.

Lorsque vous arrivez dans la pièce illustrée ci-dessus, dirigez-vous vers l’espace ouvert entre les deux grandes colonnes montrées dans l’image. Sans utiliser le Power Seed, cette pièce est recouverte de verre, mais si vous avez suivi les étapes précédentes, elle sera accessible. Il est également gardé par des élites masquées, alors surveillez-vous. Merci à Halo Canon pour son aide avec ce crâne le plus complexe de tous.

12. Bandana Skull – Silent Auditorium – Octroie des munitions et des grenades infinies et supprime les temps de recharge

Sans doute le meilleur crâne du jeu, vous devrez le trouver lors de la dernière mission. Lorsque vous arrivez dans la première pièce qui engendre des ennemis Sentinel (des robots volants vous tirent des rayons Sentinel), évitez de les tuer. Éliminez les autres ennemis et accédez à la pièce où vous activez deux courts ponts lumineux. Au lieu d’aller à gauche vers l’objectif, dirigez-vous tout droit dans la pièce, qui sera déverrouillée tant que vous aurez épargné toutes les sentinelles à ce stade.

N’oubliez pas de consulter également la liste des missions Halo Infinite et de vous familiariser avec toutes les améliorations et capacités.

