Halo Infinite subit de nombreux changements d’équilibre après son lancement

Halo Infinite n’est pas disponible avant un mois, mais le développeur 343 Industries a déjà levé le voile sur la façon dont cela va changer. Dans un article de blog sur Halo Waypoint, le responsable de la communauté John Junyszek a détaillé une série d’ajustements d’équilibre prévus pour le jeu de tir à la première personne, bien qu’il soit intéressant de noter que bon nombre des mises à jour les plus importantes ne seront probablement pas présentes au lancement.

Plus tôt cette année, 343 a organisé une série de tests techniques pour le mode multijoueur de Halo Infinite, permettant aux joueurs de se battre contre des joueurs artificiellement intelligents et, au cours du deuxième tour, de véritables compagnons humains intelligents sur une petite sélection de cartes. Les modifications 343 détaillées sont basées sur les retours de ces joueurs.

Surtout, 343 mettra à nouveau à jour le capteur de mouvement. Lors du premier test, organisé fin juillet, le capteur de mouvement de Halo Infinite n’a montré que les adversaires qui sprintaient ou se déplaçaient rapidement – ​​un ajustement important à la façon dont il fonctionnait auparavant, enregistrant la plupart des mouvements qui n’étaient pas effectués en position accroupie. Suite aux commentaires bruyants du public, 343 a inversé le capteur afin qu’il fonctionne comme dans tous les précédents jeux Halo. Pourtant, les joueurs l’ont trouvé quelque peu inefficace dans les matchs de bataille à grande échelle en équipe, affirmant que cela ne laissait pas un filet assez large. Ainsi, pour les grandes batailles en équipe, le 343 mettra à jour sa portée effective de 20%, de 18 à 22 mètres, « peu de temps après le lancement ».

En parlant de grandes batailles en équipe, l’annonceur emblématique de Halo, Jeff Steitzer, fera des annonces pour le mode. Il ne sera pas dans ces matchs pour le lancement de décembre, mais 343 dit qu’il a « hâte de ramener sa voix dans toute sa splendeur dès que nous le pourrons ».

Entre autres caractéristiques, les joueurs ont demandé un paramètre de sprint automatique (l’option pour que vous commenciez à sprinter lorsque vous inclinez complètement la manette gauche vers l’avant) et plus d’options de couleur pour l’identification d’un ami ou d’un ennemi (le contour lumineux indiquant si les autres joueurs sont dans votre équipe ou non). Le développeur dit que ces fonctionnalités « ne pourront pas être lancées » mais sont « sur notre liste de priorités post-lancement ».

Il est également prévu de renforcer le pistolet à plasma, qui a été fortement nerfé pour Halo Infinite. Fondamentalement, l’arme à énergie n’impulse plus ou n’étourdit plus les véhicules lorsqu’ils sont frappés par un tir complètement chargé. Et il aurait également « sous-performé » contre d’autres joueurs. (Le tir chargé élimine toujours les boucliers d’un coup, bien que les tirs individuels puissent être plus faibles que prévu, mais d’un autre côté, qui diable utilise le pistolet à plasma comme arme à tir rapide ?) Pour donner un peu plus de punch à l’arme de poing, 343 prévoit d’apporter des « changements ciblés » à son impact sur les Spartiates mais « ne peut garantir [the changes] faire le lancement.

La physique a longtemps joué un rôle en coulisses dans les jeux Halo, avec des joueurs utilisant des outils explosifs, comme des lance-roquettes, pour gagner en hauteur dans les sauts. Pour Halo Infinite, 343 dit qu’il augmentera la vitesse accordée par les grenades et le marteau à gravité, bien qu’il puisse « ne pas obtenir ces augmentations pour le lancement ».

Après un retard l’année dernière, Halo Infinite est désormais prévu pour un 8 décembre sur Xbox One, Xbox Series X/S, et sera lancé sur toutes les plateformes dans le cadre de la bibliothèque Game Pass. Son mode multijoueur sera free-to-play. Cependant, le jeu ne sera pas lancé avec la possibilité de jouer sa campagne en coopération. Cela viendra l’année prochaine.